Son dakika: EYT ve sözleşmeli personel açıklaması! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Çalışma Bakan Vedat Bilgin' den EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca kişi yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem EYT için hem de sözleşmeli personel için flaş bir açıklamada bulundu. 516 bin sözleşmeli personelin mevcut olduğunu kadro konusunda çalışmanın Cumhurbaşkanına sunulma aşamasında olunduğunu duyuran Bilgin, EYT konusunda da "tamamladık diyebilirim" dedi.

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 'EYT' AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilgin şunları söyledi:

"Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

"TAŞERON İŞÇİYE KADRODA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI"

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu" dedi.



