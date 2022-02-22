Son dakika: KDV indiriminde dikkat çeken detay: Marketleri etkilemiyor! Ne kâr ne zarar…

Son dakika: 12 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra ise temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Erdoğan, KDV indirimi açıklamasında satıcılardan da fiyatlarda KDV indirimi kadar indirim eklemelerini istedi.

MYNET ÖZEL / SİNEM ERYILMAZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da KDV indiriminin ardından indirim yapmayan marketlere ağır cezalar uygulanacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı’na destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığı da bünyesinde kurduğu 'Enflasyon Timi' ile denetimlere başladı. 2 bin 800 kişilik ekip yurt genelinde 10 bin 366 adreste inceleme yaptı. Günde 2 bin üretim ve satış yerinin denetlenmesi hedefleniyor.

ENFLASYONA ETKİSİ YÜZDE 1

KDV indiriminde 10 gün geride kalırken bu süreçte birçok iddia da ortaya atıldı. Buna göre bazı zincir marketler KDV indirimi öncesinde zam yaptı. KDV güncellemesi sonrasında ise fiyatlarda indirim yaparak ürünleri eski fiyatından daha yükseğe satmaya başladı. Ancak genel olarak değişikliğe uyuluyormuş gibi görülse de ilerleyen günlerde fiyatlara yansımanın kalıcı olup olmadığı anlaşılacak. Son KDV indiriminin bütçeye ilk etapta 35-40 milyar TL civarında yük getireceği ifade edilirken, yapılan indiriminin enflasyona etkisinin ise yüzde 1’i geçmeyeceği öngörülüyor.

YUMURTADA ZAM İDDİASI

Özellikle son dönemde alıp başını giden Ayçiçek yağı fiyatlarında bir miktar gerileme olurken, gündeme yumurta fiyatları yerleşti. Ticaret Bakanlığının KDV indirimi öncesinde yumurta fiyatlarının artmasına ilişkin müfettiş görevlendirmesin ardından değerlendirmede bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Müfettişlerin görevlendirilmesini destekliyorum çünkü ben üretici olarak zarar ediyorum, yumurtayı anca maliyetine verebiliyorum. Fahiş fiyata satma durumum yok. Müfettişler bunu açığa çıkarır" dedi.