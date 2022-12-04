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  4. SON DAKİKA | Memur ve emekli için 5 aylık zam oranı ne olacak? 10 bin lirayı geçiyor! İşte meslek meslek 5 aylık zamlı rakamlar...

SON DAKİKA | Memur ve emekli için 5 aylık zam oranı ne olacak? 10 bin lirayı geçiyor! İşte meslek meslek 5 aylık zamlı rakamlar...

04.12.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur zammı ve emekli zammı için Kasım ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 5 Aralık Pazartesi günü Ocak zammı için 5 aylık rakamlar netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları da aynı anda belli olacak. AA Finans’ın Kasım ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 3,10 olurken, tahmini rakamlara göre emekli ve memur zammı için rakamlarını tek tek hesapladık. 10 bin lirayı geçiyor! İşte memur enflasyon farkı ile tüm meslek gruplarında yeni maaşlar...

Son dakika… Emekli ve memur zammı için Kasım ayı enflasyonu çok kritik. Ocak 2023 zammı için 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamı TÜİK tarafından saat 10.00’da duyurulacak. Ekim ayı enflasyonu ile İlk 4 ayda memur ve memur emeklileri için yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 zam oranı netleşti. AA Finans’ın Kasım ayı enflasyon beklenti anketine göre ise bu oranların memur ve memur emeklisi için yüzde 15,27, SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinse yüzde 14,27 olması bekleniyor. Ancak en net rakam Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile ortaya çıkacak. Memur maaşları ortalama olarak 10 bin liranın üzerine yükselecek.

KASIM 2022 ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

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YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti.

KAVCIOĞLU’NDAN ENFLASYONDA TEK HANE MESAJI

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22,3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8,8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLUYOR

Memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda.

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Ocak 2023 zammı döneminde bu rakamın 5.250 TL olması söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Ancak ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentileri doğrultusunda bir rakam gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,27 zammı cebine koyacak.

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Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda ise memur ve emeklinin maaş zammı için 5 aylık oran yüzde 15,27 olacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

Zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu orana göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:

İŞTE O TABLO VE YENİ MAAŞLAR

MEMUR MAAŞI

MEMUR MAAŞI
  • Mevcut: 9.109 TL
  • Zamlı: 10.499,94 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
  • Mevcut: 6.077 TL
  • Zamlı: 6.944,18 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
  • Mevcut: 4.687 TL
  • Zamlı: 5.355,83TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
  • Mevcut: 2.906 TL
  • Zamlı: 3.320,68 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
  • Mevcut: 4.197 TL
  • Zamlı: 4.795,91 TL
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon memur zammı emekli zammı

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