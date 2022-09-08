Son dakika: Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı: 10 bin 500 liraya yaklaşacak… İşte merak edilen maaş tablosu

Son dakika: Temmuz ayında maaşları artan memur ve emekliler önümdeki yıl için zam miktarlarını araştırmaya başladı. Hafta başında TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. Orta Vadeli Program da Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre uygulanacak zam oranı için iki veri belli olurken, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zammı için oranlar netleşmeye başladı.

YIL SONUNDAKİ ENFLASYON RAKAMINA GÖRE BELLİ OLACAK Memur ve emeklilerin 2023 yılında alacağı zamlar geçtiğimiz yıl yapılan 6'ncı toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre 4 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda da yüzde 6 zam alacak. Bu zamlara ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 olarak gerçekleşti.



Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Sene başından itibaren ocak ayında bir zam yapıldı. Ocaktaki zam bir önceki enflasyon farkıydı. Memur ve emeklilere yüzde 2,2-5 enflasyon farkı verildi. Yine aynı şekilde bu sene haziran sonu itibarıyla yeni bir zam daha yapıldı. İlk 6 ayın enflasyon farkıydı. Bizim 1 Ocak’ta göreceğimiz zamlar aslında 1 Temmuz itibarıyla ve 31 Aralık arası enflasyon farkı olacak.

Her ayın gerçekleşen enflasyonu TÜİK verilerine göre aslında burada memur ve emeklilere yapılacak zam demektir. Hem OVP’de hem İstanbul Ticaret Odası’nın enflasyon araştırması tahmini verilerdir. OVP’de hükümet tahmini olarak enflasyonu açıklıyor. Şu an gıda enflasyonu yüzde 99’larda. Bununla beraber asıl bizim dikkate almamız gereken oranlar her ayın TÜİK verisine göre gerçekleşmiş orandır.

YÜZDE 15'LİK ZAM TAHMİNİ Şu anda temmuz ve ağustosun gerçekleşmiş enflasyon farkları yüzde 3.83’tür. Hem memurlar hem de emekliler için 2 aylık bir zam farkı var. Ama hala 4 aylık sürede enflasyonu tahmin etmek biraz zordur. Ancak yine güncel verilere göre 6 aylık enflasyonun sene sonu itibarıyla enerji fiyatlarındaki baz etkinin azalacağı ve enflasyonun da gerileyeceği göz önünde bulundurularak yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 15’i geçmeyeceği yönündedir. Bu bir tahmindir ama gerçekleşen enflasyon şu anda temmuz ve ağustos ayları itibarıyla yüzde 3.86’dır. Diğer 4 aylık enflasyon açıklanınca net enflasyon farkı ortaya çıkacaktır.

