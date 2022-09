Son dakika: Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı: 10 bin 500 liraya yaklaşacak… İşte merak edilen maaş tablosu

Her ayın gerçekleşen enflasyonu TÜİK verilerine göre aslında burada memur ve emeklilere yapılacak zam demektir. Hem OVP’de hem İstanbul Ticaret Odası’nın enflasyon araştırması tahmini verilerdir. OVP’de hükümet tahmini olarak enflasyonu açıklıyor. Şu an gıda enflasyonu yüzde 99’larda. Bununla beraber asıl bizim dikkate almamız gereken oranlar her ayın TÜİK verisine göre gerçekleşmiş orandır.