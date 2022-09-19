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Son dakika: Milyonlar bekliyordu: EYT’de yeni gündem 'maaş zamanı'! Bu iki tarihe dikkat!

19.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca EYT’li vatandaş, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” sorularına yanıt arıyor. Öte yandan düzenlemesinin çıkması halinde EYT’lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacağı merak ediliyor. Peki Aralık'ta yasa çıkarsa süreç nasıl işleyecek. İşte EYT son dakika haberinin detayları...

EYT ile ilgili yeni haberler gelemeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar hız kazanırken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin masada tek formülün olduğunu duyurdu. Öte yandan Bakan Bilgin, EYT yasası içinse Aralık ayını işaret etti. Peki “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” Sorularının yanında milyonlarca kişinin aklında bir başka soru daha var: “İlk maaş ne zaman yatacak?” İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son yaşanan gelişmenin detayları…

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, sayıları 4-5 milyon olduğu belirtilen EYT'lilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sosyal güvenlik sistemine girmiş olan herkes EYT'li olmasına rağmen o hepsinin yasa çıktığında emekli olması da mümkün olmayacak. Çünkü en azından yaş şartı kaldırılsa bile prim ve yıl şartı istenecek.

EN AZ 5000 GÜN GEREKİYOR

EN AZ 5000 GÜN GEREKİYOR
8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile yine en az 5000 gün prim gerekecek. Bunun dışında yasanın getirdiği prim gün sayısı kabul edilirse bu kez işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün gerekecek. Böylece EYT'li olmasına rağmen primi eksik olanlar açısından emeklilik mümkün olmayacak. Yasanın başvuru süresine göre bu kişilerin primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı doğmuş olacak.
Burada 3600 günden kısmi emeklilik hakkı olsa da orada yaş şartı bulunuyor. Buna göre kısmi emeklilikte yaş şartı erkeklerde 60 kadınlarda 58'i bulabiliyor.

ERKEKLERE YIL ŞARTI GEREKİYOR

ERKEKLERE YIL ŞARTI GEREKİYOR
Prim gün sayısını tamamlamış olsa bile bir EYT'linin emekli olabilmesi için yıl şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Yasanın çıkmasından önce sigortalı olanlar için kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl bekleme şartı bulunuyor. Buna göre kadınlar açısından yıl şartı 8 Eylül 2019 yılında tamamlandı. Böylece kadın sigortalılar primini tamamladıklarında yıl şartına takılmadan emekli olabilecek.
Sonrasında sigortalı olanlar ise yıl şartının dolmasını beklemek zorunda. Burada da EYT'li erkek sigortalılar açısından 25 yıl şartı 8 Eylül 2024 tarihinde tamamlanmış olacak.

BAŞVURU NE ZAMAN OLUR?

BAŞVURU NE ZAMAN OLUR?
Söylenildiği gibi EYT yasası Aralık ayında Meclis'ten çıkıp yasalaşırsa başvuru süreci de başlamış olur. Burada bir başvuru süresi verilirse bu süre içinde başvurmak gerekebilir.Ancak bir süre konulmaz ise EYT'liler kendi seçtikleri bir tarihte ya da şartları tamamladıkları tarihte başvurabilirler.
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Anahtar Kelimeler:
maaş EYT
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