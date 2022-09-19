Son dakika: Milyonlar bekliyordu: EYT’de yeni gündem 'maaş zamanı'! Bu iki tarihe dikkat!

EYT ile ilgili yeni haberler gelemeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar hız kazanırken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin masada tek formülün olduğunu duyurdu. Öte yandan Bakan Bilgin, EYT yasası içinse Aralık ayını işaret etti. Peki “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” Sorularının yanında milyonlarca kişinin aklında bir başka soru daha var: “İlk maaş ne zaman yatacak?” İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son yaşanan gelişmenin detayları…

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, sayıları 4-5 milyon olduğu belirtilen EYT'lilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sosyal güvenlik sistemine girmiş olan herkes EYT'li olmasına rağmen o hepsinin yasa çıktığında emekli olması da mümkün olmayacak. Çünkü en azından yaş şartı kaldırılsa bile prim ve yıl şartı istenecek.