SON DAKİKA: Milyonların beklediği 3600 ek gösterge için çalışmalar bitti! İşte zamlı emekli maaş ve ikramiyeleri...

Son dakika haberi... Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge düzenlenmesi tamamlandı. Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisini ilgilendiren düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

YILBAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini kapsayan 4 meslek grubu için hazırlık yapılmıştı. Ancak düzenleme ile bu hizmet kollarının statü içinde farklılaşan adımları da atılmış olacak. Yani dört meslek grubunu kapsayan düzenlemenin kapsamı böylece genişletilecek. 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışırken memurların maaşlarına çok küçük oranda etki edecek. Ancak emekli ikramiyesi ve emekli maaşı konusunda önemli bir kazanım sağlayacak. Hazırlanan düzenlemenin emekli ikramiyesi ve maaşlarında yüzde 25’e varan artış yapması planlanıyor. Ancak yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti. Yapılan teknik toplantılar sonrasında Bakan Bilgin de ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız" demişti. Cumhurbaşkanı'na sunulacak düzenleme eğer yeni bir rötuş gerektirmezse Meclis'e gelecek.

SENDİKADAN YANSITMA ORANI ISRARI

Memur Sendikaları hazırladıkları taslaklarda, ek göstergelerde yapılan düzenlemeler kadar memur maaşlarına da yansıyacak şekilde “tazminat yansıtma oranı”nda da ayarlamalar yapılmasını talep etmişti. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre yapılan son görüşmelerde memur sendikaları tazminat yansıtma oranlarının ayarlanmasını şart koştular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “hazırlıklarını bitirdiği” haberlerinin verildiği saatlerde yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bir açıklama yaparak, “Ek Gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de yaptığı açıklamada, uzun süredir ek göstergelerin tazminat yansıtma oranıyla birlikte yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda ısrarlı olduğu ve taslak hazırlıklar sunduğu kaydedildi.