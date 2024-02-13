SON DAKİKA: Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi: İstanbul’da 44, Tunceli’de 46 TL! Akaryakıt fiyatları tarihinde böylesini görmedi (13 Şubat Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Akaryakıt fiyatları zam ile yeni güne uyandı. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında bugün yeni tarife ile karşılaştı. Benzin ve motorin için yapılan zamlar akaryakıt litre fiyatlarını tarihinde ilk kez bu seviyelere yükseltti. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve il il benzin-mazot fiyatı…



