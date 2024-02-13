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  4. SON DAKİKA: Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi: İstanbul’da 44, Tunceli’de 46 TL! Akaryakıt fiyatları tarihinde böylesini görmedi (13 Şubat Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA: Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi: İstanbul’da 44, Tunceli’de 46 TL! Akaryakıt fiyatları tarihinde böylesini görmedi (13 Şubat Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
13.02.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Motorin (mazot) ve benzin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları gelen son zamlarla litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. Son olarak bugün motorin fiyatları için 2 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrası fiyatlar 44-46 TL aralığına yükseldi. İşte 13 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı ile akaryakıt fiyatları zam haberinin detayları…

Son dakika: Akaryakıt fiyatları zam ile yeni güne uyandı. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında bugün yeni tarife ile karşılaştı. Benzin ve motorin için yapılan zamlar akaryakıt litre fiyatlarını tarihinde ilk kez bu seviyelere yükseltti. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve il il benzin-mazot fiyatı…

MOTORİN


Keşfet

MAZOT FİYATI İÇİN BÜYÜK ZAM

MAZOT FİYATI İÇİN BÜYÜK ZAM

Motorin litre fiyatları için bu gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam yapıldı. Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi bulunmuyor.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,20 TL'ye, Ankara'da 45,01 TL'ye, İzmir'de 45,23 TL'ye yükseldi.

Böylece 44 günde yani 1 Ocak 2024'ten bu yana motorin fiyatları 7,14 TL zamlanmış oldu.

O İLLERDE LİTRESİ 46 LİRA

O İLLERDE LİTRESİ 46 LİRA

Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin doğu kesiminde fiyatlar daha da yüksek durumda.

Motorine yapılan 2,55 liralık zammın ardından bu bölgelerdeki illerde fiyatlar 46 TL seviyesine kadar yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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