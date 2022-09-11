SON DAKİKA | Ocak 2023 zam hesabı şimdiden masada! Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

Emekli promosyon kampanyalarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların kampanyaları Eylül ayı için de tüm hızıyla sürüyor. Belirlediği müşteri hedefine ulaşan bazı bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamı aşağı çekerken, bazıları ise daha da artırdı. Senede 2 kez zam alan emekli zammı hesabı yapan bankaların Ocak 2023'ü de hesap ederek yeni promosyon kampanyaları için düğmeye bastığı belirtildi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 42,35 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamı doğrultusunda zam alıyor. Emekli Temmuz zammı yüzde 42,35 düzeyinde gerçekleşirken bankalar artan maaşlar karşısında müşteri kazanma isteğiyle promosyon yarışına girdi.

OCAK 2023 EMEKLİ ZAMMI İÇİN ŞİMDİDEN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı ile milyonlarca kişinin geliri 2022 yılı enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahminleri geldi.

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'NE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 70,60 OLDU

Merkez Bankası'nın 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı ile sonuçlanırken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60 gerçekleşti.

ANKETE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ OCAK ZAMMI YÜZDE 19,84 OLACAK

TCMB'nin bu verilerine göre 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19,84 olarak hesaplandı. Eğer bu beklenti gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı yüzde 19,84 olacak ve maaşlardaki yıllık artış yüzde 70'in üzerine çıkacak.

YENİ EMEKLİ ZAMMI İÇİN HESAPLAR

Sabah'ta yer alan habere göre; emekli zammındaki bu büyük artışı hesap eden bankalar, emekli promosyonları yarışında kesenin ağzını açtı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2022 yılının ikinci yarısında beklentilere göre yüzde 19,84 oranında bir enflasyon gelmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da 19,84 olacak ve taban maaşlar aşağıdaki gibi şekillenecek:

ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %19,84 - ZAMLI %21,1

SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.617 - 5.676

SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.483 - 3.519

Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 5.030 - 5.083

Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.997 - 4.039

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500'E YÜKSELDİ

Emekli Temmuz zammı döneminde de benzer bir durum söz konusu oldu. En düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.500 TL rakamı öne çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur Ocak 2023 zammı dönemi için kesin bir şey var ki; hiç bir şekilde enflasyon altında bir zam söz konusu olmayacak.

EMEKLİ PROMOSYONU EK ÖDEMELERLE 10 BİN TL'Yİ BULUYOR

Yüzde 42,35 Temmuz maaş zammı ve Ocak 2023 zammını hesap eden özel bankalarda emekli maaşı taşıma işlemi sonrası promosyon 8.000 TL'nin üzerine çıkarken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.

Yeni emekli müşterisi getirilmesi

Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi

Özel bankaların ürünlerin kullanılması

Kredi kartı çıkarılması

Bu ek ödemelerle emekli promosyonu 10 bin TL'yi buluyor.

2022 emekli Temmuz zammı sonrası özel bankalar arasında yaşanan rekabet emeklilere ek gelir kapısı olurken, kamu bankalarında ise mevcut durumda 750 TL'ye kadar promosyon imkanı var.

Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon farkının çok açılması sonrası kamu bankalarının da yeni promosyon ödemelerini belirlemesi için talepler arttı. Nitekim emeklilerin büyük çoğunluğu kampanyalar öncesi maaşını kamu bankalarından alıyordu.

BAKANLIK TALİMAT VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu bankalarına promosyon miktarlarını artırması için çalışma yapılması talimatı verdiği bildirildi.

10 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Bu talimat üzerine çalışmalarını hızlandıran kamu bankaları emeklilerin sayısı, maaşı ve yeni gelişmelere göre promosyon miktarlarını artırarak yeniden belirleyecek.