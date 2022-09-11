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SON DAKİKA | Ocak 2023 zam hesabı şimdiden masada! Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

11.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bankaların emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 40'ın üzerindeki zamlar sonrası, emekli promosyonları 10 bin TL'ye dayandı. Eylül ayının gelmesiyle bankaların 'promosyon savaşları' devam ederken SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2023'ü de hesap eden bankalar ise kesenin ağzını açtı. Uzmanlar, emekli promosyonlarının 10 bin TL'yi aşabileceğini belirtiyor.

Emekli promosyon kampanyalarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların kampanyaları Eylül ayı için de tüm hızıyla sürüyor. Belirlediği müşteri hedefine ulaşan bazı bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamı aşağı çekerken, bazıları ise daha da artırdı. Senede 2 kez zam alan emekli zammı hesabı yapan bankaların Ocak 2023'ü de hesap ederek yeni promosyon kampanyaları için düğmeye bastığı belirtildi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 42,35 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamı doğrultusunda zam alıyor. Emekli Temmuz zammı yüzde 42,35 düzeyinde gerçekleşirken bankalar artan maaşlar karşısında müşteri kazanma isteğiyle promosyon yarışına girdi.

OCAK 2023 EMEKLİ ZAMMI İÇİN ŞİMDİDEN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı ile milyonlarca kişinin geliri 2022 yılı enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahminleri geldi.

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MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'NE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 70,60 OLDU

Merkez Bankası'nın 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı ile sonuçlanırken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60 gerçekleşti.

ANKETE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ OCAK ZAMMI YÜZDE 19,84 OLACAK

TCMB'nin bu verilerine göre 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19,84 olarak hesaplandı. Eğer bu beklenti gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı yüzde 19,84 olacak ve maaşlardaki yıllık artış yüzde 70'in üzerine çıkacak.

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YENİ EMEKLİ ZAMMI İÇİN HESAPLAR

Sabah'ta yer alan habere göre; emekli zammındaki bu büyük artışı hesap eden bankalar, emekli promosyonları yarışında kesenin ağzını açtı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2022 yılının ikinci yarısında beklentilere göre yüzde 19,84 oranında bir enflasyon gelmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da 19,84 olacak ve taban maaşlar aşağıdaki gibi şekillenecek:

ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %19,84 - ZAMLI %21,1

SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.617 - 5.676
SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.483 - 3.519
Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 5.030 - 5.083
Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.997 - 4.039

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500'E YÜKSELDİ

Emekli Temmuz zammı döneminde de benzer bir durum söz konusu oldu. En düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.500 TL rakamı öne çıkıyor.

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SSK ve Bağ-Kur Ocak 2023 zammı dönemi için kesin bir şey var ki; hiç bir şekilde enflasyon altında bir zam söz konusu olmayacak.

EMEKLİ PROMOSYONU EK ÖDEMELERLE 10 BİN TL'Yİ BULUYOR

Yüzde 42,35 Temmuz maaş zammı ve Ocak 2023 zammını hesap eden özel bankalarda emekli maaşı taşıma işlemi sonrası promosyon 8.000 TL'nin üzerine çıkarken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.

Yeni emekli müşterisi getirilmesi
Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi
Özel bankaların ürünlerin kullanılması
Kredi kartı çıkarılması

Bu ek ödemelerle emekli promosyonu 10 bin TL'yi buluyor.

2022 emekli Temmuz zammı sonrası özel bankalar arasında yaşanan rekabet emeklilere ek gelir kapısı olurken, kamu bankalarında ise mevcut durumda 750 TL'ye kadar promosyon imkanı var.

Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon farkının çok açılması sonrası kamu bankalarının da yeni promosyon ödemelerini belirlemesi için talepler arttı. Nitekim emeklilerin büyük çoğunluğu kampanyalar öncesi maaşını kamu bankalarından alıyordu.

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BAKANLIK TALİMAT VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu bankalarına promosyon miktarlarını artırması için çalışma yapılması talimatı verdiği bildirildi.

10 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Bu talimat üzerine çalışmalarını hızlandıran kamu bankaları emeklilerin sayısı, maaşı ve yeni gelişmelere göre promosyon miktarlarını artırarak yeniden belirleyecek.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yapı Kredi’nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül’e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
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