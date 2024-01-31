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  4. SON DAKİKA | Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı: 1 ay içinde ödeyene yüzde 25 indirim... Karar Resmi Gazete'de

SON DAKİKA | Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı: 1 ay içinde ödeyene yüzde 25 indirim... Karar Resmi Gazete'de

31.01.2024 06:37 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Trafik cezalarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir karar aldı. 31 Ocak'taki (bugün) Resmi Gazete'de yer alan karara göre trafik cezalarını indirimli ödeme süresi değişti. Alınan karara göre trafik cezalarını yüzde 25 indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

Son dakika: Trafik cezalarını bir ay içinde ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarılmış oldu. 2024 yılıyla birlikte trafik cezalarında fiyat artışına gidilmiş, pek çok kural ihlalinin cezası yükseltilmişti. İşte detaylar...

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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TRAFİK CEZALARINDA İNDİRİMLİ ÖDEME SÜRESİ 1 AYA ÇIKARILDI

TRAFİK CEZALARINDA İNDİRİMLİ ÖDEME SÜRESİ 1 AYA ÇIKARILDI

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi.

YÜZDE 25 İNDİRİM!

YÜZDE 25 İNDİRİM!

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

Resmi Gazete'deki kararda şu ifadelere yer aldı;


"6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir."

Trafik cezası ücretlerine 2024 yılının başlamasıyla birlikte yeni zam gelmiş, yeniden ücretlendirilmişti.

2024 GÜNCEL TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

2024 GÜNCEL TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

2024 yılında uygulanan güncel trafik cezaları listesi ve ücretleri şu şekilde:


Kırmızı ışıkta geçmek: 1.507 TL

Araç kullanırken telefonla konuşmak: 1.507 TL

Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak: 1.507 TL

Alkollü araç kullanmak (ikinci ceza): 8.075 TL

Alkollü araç kullanmak (üçüncü ceza): 12.978 TL

Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılmak istenen testi kabul etmemek: 18.453 TL

Hız sınırını %10:30 arasında aşmak: 1.507 TL

Hız sınırını %30:%50'ye kadar aşmak: 3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak: 6.440 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek: 3.136 TL



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