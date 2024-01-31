SON DAKİKA | Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı: 1 ay içinde ödeyene yüzde 25 indirim... Karar Resmi Gazete'de

Son dakika: Trafik cezalarını bir ay içinde ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarılmış oldu. 2024 yılıyla birlikte trafik cezalarında fiyat artışına gidilmiş, pek çok kural ihlalinin cezası yükseltilmişti. İşte detaylar...
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi.
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
Resmi Gazete'deki kararda şu ifadelere yer aldı;
"6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir."
Trafik cezası ücretlerine 2024 yılının başlamasıyla birlikte yeni zam gelmiş, yeniden ücretlendirilmişti.
2024 yılında uygulanan güncel trafik cezaları listesi ve ücretleri şu şekilde:
Kırmızı ışıkta geçmek: 1.507 TL
Araç kullanırken telefonla konuşmak: 1.507 TL
Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak: 1.507 TL
Alkollü araç kullanmak (ikinci ceza): 8.075 TL
Alkollü araç kullanmak (üçüncü ceza): 12.978 TL
Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılmak istenen testi kabul etmemek: 18.453 TL
Hız sınırını %10:30 arasında aşmak: 1.507 TL
Hız sınırını %30:%50'ye kadar aşmak: 3.136 TL
Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak: 6.440 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek: 3.136 TL