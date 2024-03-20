Son dakika: Tüm dünya piyasalarında yankı uyandıran açıklama! ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını verdi

Son dakika: Küresel piyasalar ve altın yatırımcıları gözlerini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevirmişti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı.
Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed kararı öncesinde 2 bin 157 dolar olan ons altın, kararın hemen ardından 2 bin 175 dolara kadar yükseldi. Gram altın da karar sonrasında 2 bin 260 TL'ye kadar yükseldi.
Fed kararları sonrası ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 4,257'ye geriledi.
Fed kararları sonrası Euro/dolar paritesi 1,08883 seviyesine kadar yükseldi.
Karar sonrasında ABD hisse senedi borsalarında sınırlı pozitif hava gözlendi.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.