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Son dakika: Uzmanlardan endişelendiren açıklama: 'Akaryakıt fiyatı yıl boyunca...'

12.02.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim petrol fiyatlarına zirve getirdi. Petrol fiyatları 2014 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2022 yılında petrol talebinin artacağı öngörüsünde bulunurken uzmanlardan da petrol fiyatlarına ilişkin yeni tahminler geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2022 yılı için 107 dolar tahmininde bulunarak Türkiye’de akaryakıt ve ulaşım fiyatlarına yıl boyunca zam yapılabileceğinin işaretini verdi...

Son dakika: Petrol fiyatları, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyonun ardından yüzde 4’ün üzerinde yükseliş gösterdi. Brent petrolün varili yüzde 3,64 artışla 95,05 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,05 yükselişle 93,95 dolardan alıcı buldu. Böylelikle petrol fiyatları 7 yılın zirvesini görerek 2014’ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Akaryakıt fiyatlarına zam sinyali

Artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarını destekledi. İngiltere, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri hareket tehdidini artırdığı belirterek vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de zorunlu olmayan personele Ukrayna’yı terk etmeleri çağrısında bulundu. Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) son raporunda petrol piyasalarının sıkı olduğuna işaret edildi. IEA’nın ocak ayına ilişkin “Petrol Piyasası Raporu”nda, küresel petrol talebinin 2022’de geçen yıla göre günlük 3 milyon 227 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 600 bin varil olmasının beklendiği aktarıldı.

ABD BAŞKANI BIDEN’IN POWELL HAMLESİ

ABD BAŞKANI BIDEN’IN POWELL HAMLESİ
Youtube kanalında petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Amerika’da açıklanan enflasyon verisi 40 yılın zirvesine ulaştı. Dünyada enflasyon artmaya devam ediyor. Enflasyon artarken merkez bankaları da çeşitli para politikalarıyla enflasyonla mücadele sürecini devam ettiriyor. Enflasyon yükseldikçe ABD tarafında ciddi endişeler devam ediyor. Amerikan siyasetini de olumsuz etkiliyor. Biden bu konuda sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bu yüzden Fed Başkanı Jerome Powell’ı yeniden başkan seçti. Şahin tonda doları olumlu yönde destekleyecek açıklamalar yapan bir Powell karşımızda olabilir” dedi.

PETROL FİYATLARINDA 107 DOLAR BEKLENTİSİ

PETROL FİYATLARINDA 107 DOLAR BEKLENTİSİ
İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz artırımlar Fed’e destek verdiğini ve diğer merkez bankalarının da aynı yönde kararlar alarak açıklamalar yaptığını dile getiren İslam Memiş, Fed tarafından yapılan açıklamaların dünyayı olumsuz etkilediğini ifade etti. Fed’in 2022 yılında 4 faiz artırımı yapacak olmasının Amerika’nın ekonomisini DE olumsuz yönde etkilediğini söyleyen İslam Memiş petrol fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:
“Petrol fiyatlarında 90 doların üzerinde olan rakamların 2022 yılında 107 dolar seviyesine yükseldiğini göreceğiz. Enerji tarafında krizler yaşanıyor. Tedarik te hala belirsizlik var. Ama bunun beraberinde doların değer kazanması dünya ekonomisi için olumsuz. Bu sebeple 2022 yılında petrol fiyatlarının bol bol değeri artacağını, pompa fiyatlarına yeni zamlar geleceğini göreceğiz. Petrol fiyatları ile alakalı bir düşüş öngörüm yok. Bu bütün dünyadaki ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.”
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