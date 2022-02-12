Son dakika: Uzmanlardan endişelendiren açıklama: 'Akaryakıt fiyatı yıl boyunca...'

Son dakika: Petrol fiyatları, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyonun ardından yüzde 4’ün üzerinde yükseliş gösterdi. Brent petrolün varili yüzde 3,64 artışla 95,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,05 yükselişle 93,95 dolardan alıcı buldu. Böylelikle petrol fiyatları 7 yılın zirvesini görerek 2014’ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Akaryakıt fiyatlarına zam sinyali

Artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarını destekledi. İngiltere, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri hareket tehdidini artırdığı belirterek vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de zorunlu olmayan personele Ukrayna’yı terk etmeleri çağrısında bulundu. Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) son raporunda petrol piyasalarının sıkı olduğuna işaret edildi. IEA’nın ocak ayına ilişkin “Petrol Piyasası Raporu”nda, küresel petrol talebinin 2022’de geçen yıla göre günlük 3 milyon 227 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 600 bin varil olmasının beklendiği aktarıldı.

ABD BAŞKANI BIDEN’IN POWELL HAMLESİ Youtube kanalında petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Amerika’da açıklanan enflasyon verisi 40 yılın zirvesine ulaştı. Dünyada enflasyon artmaya devam ediyor. Enflasyon artarken merkez bankaları da çeşitli para politikalarıyla enflasyonla mücadele sürecini devam ettiriyor. Enflasyon yükseldikçe ABD tarafında ciddi endişeler devam ediyor. Amerikan siyasetini de olumsuz etkiliyor. Biden bu konuda sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bu yüzden Fed Başkanı Jerome Powell’ı yeniden başkan seçti. Şahin tonda doları olumlu yönde destekleyecek açıklamalar yapan bir Powell karşımızda olabilir” dedi.

PETROL FİYATLARINDA 107 DOLAR BEKLENTİSİ İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz artırımlar Fed’e destek verdiğini ve diğer merkez bankalarının da aynı yönde kararlar alarak açıklamalar yaptığını dile getiren İslam Memiş, Fed tarafından yapılan açıklamaların dünyayı olumsuz etkilediğini ifade etti. Fed’in 2022 yılında 4 faiz artırımı yapacak olmasının Amerika’nın ekonomisini DE olumsuz yönde etkilediğini söyleyen İslam Memiş petrol fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: