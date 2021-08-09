Son tarih 31 Ağustos! Ev kadını da emekli olacak: İşte adım adım yapmanız gerekenler

Milyonların nefes aldığı barış yasasıyla kısmi çalışanlardan ev kadınlarına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 'isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar' da yapılandırılacak.

NASIL ÖDENECEK?

İsteğe bağlı kapsamında sigortasını başlatan fakat primini yatıramayanların 1 sene zamanları var.

Bu süre içerisinde primlerin yatırılmaması hâlinde sigortalılık süresine sayılmıyor.

Bu doğrultuda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından faydalanabilir.

Borcun meydana geldiği tarihteki ana para tutarını enflasyon farkıyla taksitle ya da peşin ödeme imkanı var.