Sosyal destek alanlara müjde! Temmuz ayı ile birlikte o ödemeler de arttı

Temmuz ayı pek çok kişinin yüzünü güldürdü. Emekli ve memurların gözü kulağı TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarındaydı. Çünkü bu rakamlara göre, maaşlara yapılan zam oranı belli oluyor. 5 Temmuz’da enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklilerin ve memurların maaşları zamlandı. Emeklilik temmuz ayında ayrıca bayram ikramiyesi de alacak. Sosyal destak alanlara da müjde geldi. Temmuz ayı ile birlikte ödemelerde artışa gidildi.

Yaşlılık maaşı ne kadar?

Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) alanların maaşlarında da iyileştirme yapıldı.

Yaşlılık aylığında 31 Haziran 2021'e kadar aylık ödemeler 763 liraydı. Yüzde 8.45'lik artışla birlikte 1 Temmuz itibarıyla 828,21 TL’ye çıktı. Maaş başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) yapılıyor. Maaşlar, doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlara ayın 5'inde, 1-6 arası olanlara ayın 7'sinde, 3-8 olanlara ayın 8'inde ve 4-9 olanlara ayın 9'unda ödeniyor. Maaşını zamlı almayana bayram öncesi fark yatması bekleniyor.

Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir 852,53 liradan az ise başvurulabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU? Engellilere veya bakıma muhtaç yaşlılara sağlanan evde bakım desteğine de zam yapıldı. Yapılan son zam ile birlikte 1797 TL’ye çıktı.