Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı maaş hesapta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyacı olanlara ve şartları taşıyanlara pek çok yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar engelli ve yaşlı aylığında, evde bakım hizmetine kadar değişmektedir. Bu maaşlara geçtiğimiz ay zam yapılmasına karar verilmişti, bu ayki zamlı maaşlar hesaplara yatırıldı. İşte yeni rakamlar…

SOSYAL YARDIM ALANLAR BU AY ZAMLI MAAŞ ALACAK

Yaşlı veya bakıma muhtaç engellilerin evde bakımını üstlenen aile yakınlarına ödenen evde bakım aylığı, hastaneden alınan rapora göre engelli bireylere verilen aylık ve yaşlı aylığında rakamlar değişti. İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan sosyal ödemelerde yüzde 8.45 zam yapıldı. Zamlı ödemeler geçen ayki maaşlarla birlikte bu ay ödenmeye başlandı. İşte zamlı maaşlarla birlikte verilen yeni rakamlar:

EVDE BAKIMA 1.797 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan aylık 1657 liralık evde bakım desteği 1797 liraya çıktı.

Bu destek için kişi başı gelirin 1705 liradan az olması gerekiyor.

ENGELLİYE 991 TL: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 609,61 liradan 661,13 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 914,41 liradan 991,69 liraya yükseldi.