Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadroda son durum ne oldu? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bugün (28 Kasım 2022 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısında çok sayıda konu görüşüldü. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı "Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir" açıklaması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi gün ele alınacak" sözleri heyecan yaratmıştı. Şimdi gözler sözleşmeliye kadro açıklaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. İşte sözleşmeliye kadroda son durum...