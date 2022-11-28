Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadroda son durum ne oldu? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bugün (28 Kasım 2022 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısında çok sayıda konu görüşüldü. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı "Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir" açıklaması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi gün ele alınacak" sözleri heyecan yaratmıştı. Şimdi gözler sözleşmeliye kadro açıklaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. İşte sözleşmeliye kadroda son durum...
Sözleşmeli kadro hakkında Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.
Bugün yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." sözlerine yer verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti.
Sözleşmeli personelin, kadroya alınacağı konusunda açıklamalarda bulunan Bilgin, aynı zamanda 4A ve 4B çalışanlarına da değindi.
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın yalnızca 4B'lileri kapsayacağını ifade etti. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak.