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SSK, Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam gelecek? SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda ne kadar zam alacak?

21.06.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerin gözü kulağı haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarını zamlı alacak.

2020 yılı aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliler 2021 yılı ocak ayı maaşlarını zamlı almışlardı. Yılın ikinci zammının yapılacağı temmuz ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı haziran ayı enflasyon rakamlarında. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli maaşına yapılacak zam da kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam gelecek?

Ocak ayında yüzde 1.68, şubat ayında yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti.
Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 TL’ye çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3 bin 523 TL’den 3 bin 782 TL’ye yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4 bin 24 TL’ye çıkmış oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
5 Temmuz tarihinde açıklanması planlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı henüz belli olmadı.
Kesin rakamlar bilinmemekle birlikte ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdiden yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor
İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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