SSK-Bağ-Kur'lular dikkat! En kısa sürede başvurun: Borcun büyük bölümü siliniyor!

Yapılandırma yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte pek çok kişi yıllardır ödeyemediği borçlarını bir bir ödemeye başladı. Borçların faizleri silindiğinden yüzde 90’a varan indirimler yapıldı. SGK ve Bağ-Kur’lular da bu yapılandırmadan yararlanarak borçlarından kurtulabilir. Son başvuru tarihini sakın kaçırmayın.

Yapılandırma için son başvuru tarihi ne zaman?

Bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişi yapılandırmaya başvururken, 101 milyar 7 milyon TL borç için yapılandırma işlemi yapıldı. SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlanırken, yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Peşin ve ilk taksit son ödeme tarihi ise 1 Kasım 2021.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR? Bağ-Kur sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar gibi primini kendisi ödeyen vatandaşlar yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden yapabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, bu kapsamdaki tüm borçlar otomatik olarak yapılandırılacak.

BAĞ-KUR’LULAR DA YAPILANDIRMADAN YARARLANACAK SGK prim yapılandırması 2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsıyor. Buna göre sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olacak.

Ayrıca yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecek. Taksitle ödemeyi tercih edenler için 6, 9, 12 ve 18 eşit ödeme seçeneği ile ikişer aylık periyodlarla ödeme yapılabilecek. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabiliyor.