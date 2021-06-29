FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SSK-Bağ-Kur'lular dikkat! En kısa sürede başvurun: Borcun büyük bölümü siliniyor!

SSK-Bağ-Kur'lular dikkat! En kısa sürede başvurun: Borcun büyük bölümü siliniyor!

29.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi borcu bulunan ve faiz nedeniyle ödemelerde güçlük çeken pek çok vatandaş yapılandırma ile rahat bir nefes aldı. SGK ve Bağ-Kur’lular da borçlarının büyük bir bölümünü sildirerek ödeme gerçekleştirebilir.

Yapılandırma yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte pek çok kişi yıllardır ödeyemediği borçlarını bir bir ödemeye başladı. Borçların faizleri silindiğinden yüzde 90’a varan indirimler yapıldı. SGK ve Bağ-Kur’lular da bu yapılandırmadan yararlanarak borçlarından kurtulabilir. Son başvuru tarihini sakın kaçırmayın.

Yapılandırma için son başvuru tarihi ne zaman?

Bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişi yapılandırmaya başvururken, 101 milyar 7 milyon TL borç için yapılandırma işlemi yapıldı. SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlanırken, yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Peşin ve ilk taksit son ödeme tarihi ise 1 Kasım 2021.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Bağ-Kur sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar gibi primini kendisi ödeyen vatandaşlar yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden yapabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, bu kapsamdaki tüm borçlar otomatik olarak yapılandırılacak.

BAĞ-KUR’LULAR DA YAPILANDIRMADAN YARARLANACAK

BAĞ-KUR’LULAR DA YAPILANDIRMADAN YARARLANACAK
SGK prim yapılandırması 2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsıyor. Buna göre sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olacak.
Ayrıca yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecek. Taksitle ödemeyi tercih edenler için 6, 9, 12 ve 18 eşit ödeme seçeneği ile ikişer aylık periyodlarla ödeme yapılabilecek. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabiliyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI YAPILANDIRILABİLİR Mİ?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI YAPILANDIRILABİLİR Mİ?
GSS prim borcu bulunanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borçlarının tamamını ödemesi halinde, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırması şartıyla borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Bakan Bilgin'den SGK prim borcu açıklaması!

Bakan Bilgin'den SGK prim borcu açıklaması!

Almanya'dan dev kripto para borsasına onay çıktı

Almanya'dan dev kripto para borsasına onay çıktı

Kiralık daire talebinde patlama

Kiralık daire talebinde patlama

Eşek sütünün litresi 100 lira!

Eşek sütünün litresi 100 lira!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.