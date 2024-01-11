SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! Rakam ve tarih belli oldu: ‘İyi bir zam var’

‘MALİYET HESAPLARI YAPILIYOR, ERDOĞAN’A SUNULACAK’

A Haber’e konuşan ekonomi uzmanı Faruk Erdem de emeklilerin alması beklenen zam oranı ile ilgili masadaki formülleri tek tek açıkladı. Erdem’in emekli maaş zammı ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Asgari ücret Aralık ayında yüzde 49 oranında arttı bu zam Ocak'tan itibaren geçerli oldu. Memurlar ve memur emeklilerin artışı da yüzde 49 civarında olacak. Burada üç zammın da eşitlenebileceğini söylemiştik. SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon kadar zam alıyor. Arada yüzde 11'lik bir fark var. Bu farkın kapatılması noktasında refah payı çalışması var. AK Parti'den de bununla ilgili açıklama yapıldı. Maliyet hesaplamaları yapılıyor, çalışma Cumhurbaşkanına sunulacak.”