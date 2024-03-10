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SSK, Bağkur emeklisine zamda yeni tablo! SGK Uzmanı kuruş kuruş böyle hesapladı: 'Yöntem değişmeseydi en düşük emekli maaşı...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.03.2024 08:44
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SSK, Bağkur ve memur emeklileri için seçimler öncesi seyyanen zam gündemdeyken şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla temmuz hesabı da başladı. Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Maaş hesabından aylık bağlama oranı detayı...

Hükümet kanadından seyyanen zamma kapılar kapanırken SSK, Bağkur ve memur emeklisi de yönünü temmuz hesaplamalarına çevirdi. TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından memur maaşı ve emekli zammı için rakamlar da belli oldu. 2 aylık enflasyon verisinin ardından Temmuz zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 11,53’lük artışa hak kazandı. Temmuzda emeklileri ne kadar zam bekliyor, en düşük emekli maaşına zam gelir mi? SGK Uzmanı Emin Yılmaz verileri değerlendirerek hesaplamalarını paylaştı.

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Yılmaz, Sözcü TV'de katıldığı programda 'hedef enflasyona' dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:


"Temmuz ayında ne kadar emeklilere zam gelecek enflasyon verisi üzerinden bir hesaplama yaptığımız zaman da yasa koyucu bunu hep hedef enflasyon üzerinden değerlendiriyor. 2024'te de yüzde 36 üzerinden söyleniyor. Aralık ayında yüzde 36 ise ocak ve haziran arasında yüzde 24 diyebiliriz. Burada SSK ve Bağkur ile emekli olanlarda farklı hesaplama teknikleri var."

"Ben bir hesaplama yaptım. SSK 2000 öncesinde, şu anda güncelde 11 bin 367 lira alıyor, yüzde 24'lük bir artış olursa 14 bin 95 liraya; SSK 2000 sonrasında emekli olanların da kök aylık dediğimiz 7 bin 49 lira alıyorlar, yüzde 24 zam gelince de 8 bin 740 liraya yükseliyor. Bu da 10 bin TL'nin altında kalıyor."

"Bu da demek oluyor ki haziran ayındaki yüzde 24 enflasyonla birlikte onlara maalesef bir zam yapılmayacak, çünkü 10 bin TL'nin altında kalmış olacak. 10 bin TL'lik taban aylığa muhakkak bir dokunuş, bir artış alması gerekir."

"Bağkur esnaf emeklisi 10 bin 178 lira, yüzde 24 artışla 12 bin 620 liraya; Bağkur tarımda 8 bin 89 lira yüzde 24 zam olduğunda 10 bin 30 lira. 30 lira gibi çok cüzi bir zam gelecek. Bu da emeklilerimiz için bir memnuniyetsizliğe yol açacağından dolayı buradaki 10 bin TL'lik rakamda artış olmak lazım. 10 bin TL, 12 bin 500 TL'ye çıkarılsa bile yıl sonunu emekli göremeyecek. 16 milyon emeklinin 7 milyonu taban maaş alıyorlar."

"EYT'LİLER KENDİ ALMIŞ OLDUKLARI MAAŞI KENDİ FİNANSE EDİYOR GİBİ"

"EYT'LİLER KENDİ ALMIŞ OLDUKLARI MAAŞI KENDİ FİNANSE EDİYOR GİBİ"

"Bugün emeklilere yansıyan bir zam yine ekonominin içerisinde kalıyor. Emekli aldığı parayla gıda harcamas yapıyor, kira ödemesi yapıyor. Her şeyden ziyade şuna dikkat çekmek lazım. EYT üzerinden emekli olanların yüzde 50'si tekrar sistemin içerisinde kalıp Sosyal Güvenlik Destek Primi üzerinden prim ödüyorlar. Yüzde 32 oranında prim kesintisi var. Kabaca 8 bin lira civarında prim ödeyerek hayatlarına devam ediyorlar. EYT'liler kendi almış oldukları maaşı kendi finanse ediyor gibi bir durum da ortaya çıkıyor."

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bağkur emekli maaş artışı seyyanen zam ssk SGK uzmanı
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