SSK, Bağkur emeklisine zamda yeni tablo! SGK Uzmanı kuruş kuruş böyle hesapladı: 'Yöntem değişmeseydi en düşük emekli maaşı...'

"Bağkur esnaf emeklisi 10 bin 178 lira, yüzde 24 artışla 12 bin 620 liraya; Bağkur tarımda 8 bin 89 lira yüzde 24 zam olduğunda 10 bin 30 lira. 30 lira gibi çok cüzi bir zam gelecek. Bu da emeklilerimiz için bir memnuniyetsizliğe yol açacağından dolayı buradaki 10 bin TL'lik rakamda artış olmak lazım. 10 bin TL, 12 bin 500 TL'ye çıkarılsa bile yıl sonunu emekli göremeyecek. 16 milyon emeklinin 7 milyonu taban maaş alıyorlar."