SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaşlarını değiştirecek! Yarın açıklanacak veri öncesi zam tahmini geldi! Refah payı için oran verdi!

SSK, Bağkur ve memur emeklilerin temmuz hesapları başladı. Emekli maaşı tablosunu değiştirecek veri ise yarın açıklanıyor. TÜİK, yarın nisan ayı enflasyonunu açıklayacak, zam oranları yeni veriye göre güncellenecek ve 6 aylık enflasyonda da ise tablo daha da netleşecek.

