SSK, Bağkur, memur emeklilerinin maaşlarını değiştirecek! Yarın açıklanacak veri öncesi zam tahmini geldi! Refah payı için oran verdi!

SSK, Bağkur ve memur emeklilerin temmuz hesapları başladı. Emekli maaşı tablosunu değiştirecek veri ise yarın açıklanıyor. TÜİK, yarın nisan ayı enflasyonunu açıklayacak, zam oranları yeni veriye göre güncellenecek ve 6 aylık enflasyonda da ise tablo daha da netleşecek.
Bengü TV'ye konuk olan ekonomist Muhammet Bayram zamlara ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:
"Üç aylık enflasyon yüzde 15 civarında. Ocak ayı enflasyonumuz yüzde 6.73, şubat ayı yüzde 4.53, mart ayı yüzde 3.16 çıktı. Kümülatif hesapla yüzde 15 zammı memur, memur emeklisi ve emekliler için hak edildi."
"Nisan ayı enflasyonu da 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Nisan ayı için yüzde 3.20 civarında. Bu veriler ışığında 6 aylık enflasyonu yüzde 25 civarında tahmin ediyoruz. Emekliler, yüzde 25'lik enflasyon farkını direk alacak."
"Enflasyon oranı artı refah payı artışı zaten hep yapıldı. Yapılan oransal artışlar ne kadar yapılırsa yapılsın, enflasyonla mücadele olmazsa vatandaşın cebine tam yansımadığını gördük."
"Aralık ayındaki artışta enflasyon farkı yüzde 37'ydi, devletimiz yüzde 12'lik refah payı artışı da yaptı."
"Refah payının yüzde 5 olacağını ve toplamda yüzde 30 zam yapılacağını tahmin ediyorum."