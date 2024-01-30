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SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? Resmi Gazete bekleniyordu: SGK çalışma başlattı...

30.01.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Emekli maaş farkı ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bağ-Kur SGK emekli maaşı zammı Ocak 2024 için yüzde 49,25’e yükseltildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu.SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, neden yatmadı? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de yayımlanacak ek zam kararında. Bağ-Kur SGK emekli maaşı zammı Ocak 2024 için yüzde 49,25’e yükseltildi. Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? SSK/Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam farkı için tarih belli mi? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

EK ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

EK ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

SGK ÇALIŞMA BAŞLATTI

SGK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek. SGK, ek zam ödemeleri için çalışmalara başladı.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete sgk maaş çalışma ek zam ne zaman ssk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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