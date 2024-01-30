SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? Resmi Gazete bekleniyordu: SGK çalışma başlattı...

Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de yayımlanacak ek zam kararında. Bağ-Kur SGK emekli maaşı zammı Ocak 2024 için yüzde 49,25’e yükseltildi. Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? SSK/Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam farkı için tarih belli mi? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

