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SSK'lı, BAĞ-KUR'lu, kamu çalışanı fark etmiyor! Erken emeklilik fırsatında kritik tarih! Başvuran kazançlı çıkacak…

27.06.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye nefesini tutmuş, 4 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon rakamlarını bekliyor. Memur ve emekli maaşları için 6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıtılacakken, asgari ücret ek zammının da netleşeceği tahmin ediliyor. Ancak asgari ücret ek zammı ile birlikte doğum, askerlik ve yurt dışı askerlik borçlanmasının da tutarı artacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda erken emeklilik için 1 Temmuz tarihi kritik olarak karşımıza çıkıyor. Peki erken emekli olmak için ne yapmalı? İşte detaylar…

Milyonlarca kişi heyecanla 4 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Memur ve emekliler için maaşlara yapılacak zam oranı netleşecekken, asgari ücret konusunda ise nihai kararın açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Asgari ücret trafiği hızlanırken, emekliliği öne çekmek için borçlanmayı planlayanların elini çabuk tutması gerekiyor. Asgari ücrette ek zamla birlikte erken emeklilikte prim günü eksik olan ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler için ödenen doğum, askerlik, yurt dışı askerlik borçlanmasının tutarı da artacak.

BU HAFTA YAPAN ETKİLENMEZ

Sabah’ta yer alan habere göre, borçlanmayı bu hafta yapanlar maliyet artışından etkilenmeyecek. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, sigortalı olmadan doktora öğrenimi, avukatlık stajı yapanlar, hekimler fahri asistanlıkta geçen süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ilişkin eksik süreler borçlanılabiliyor.

Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük prim 53,38 lira en yüksek prim de 400,32 lira. Asgari ücrette son durum, eksik prim gün sayısını tamamlama, borçlanma seçenekleri başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM TEMMUZ MAAŞLARINA YETİŞECEK Mİ?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM TEMMUZ MAAŞLARINA YETİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugünkü Kabine toplantısında asgari ücretle ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta ek zam oranını belirlemesi durumunda artış Temmuz maaşlarına yansıyacak.

ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BORÇLANMA MALİYETLERİNİ NE KADAR ARTIRACAK?

ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BORÇLANMA MALİYETLERİNİ NE KADAR ARTIRACAK?
Asgari ücretteki artış doğum, askerlik ve diğer borçlanma kalemlerini etkiliyor. Mevcut uygulamada doğum, askerlik borçlanması için günlük prim en düşük günlük 53.38 lira, en yüksek prim de 400,32 lira. Bu yıl yurt dışı borçlanması için günlük en az 75,6 lira ödeniyor. Kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor. Bu yıl için 33.36 lira prim ödeyerek eksik günler tamamlanabiliyor. Asgari ücrete yapılacak artış oranı doğrudan borçlanma kalemlerine de yansıyacak.

BUGÜN BORÇLANMAYA BAŞVURSAM ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ YANSIR MI?

BUGÜN BORÇLANMAYA BAŞVURSAM ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ YANSIR MI?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlanma primlerini asgari ücretle bunun 7,5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden belirliyor. Hizmet borçlanması priminin başvurunun ardından SGK tarafından hesaplanarak tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, yurt dışı hizmet borçlanmasının da üç ay içinde ödenmesi gerekiyor. Buna göre 1 Temmuz'dan önce başvuru yapanlar tebliğ edilen prim borcunu belirtilen sürede öderse eski asgari ücret üzerinden ödeme yapacak.

BORÇLANMA EMEKLİLİĞİ NE KADAR ÖNE ÇEKER?

BORÇLANMA EMEKLİLİĞİ NE KADAR ÖNE ÇEKER?
Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir. Borçlanma eksik prim gününü tamamlamak, sigorta başlangıcını öne çekmek amacıyla yapılır. İhtiyaç kadar borçlanılabilir. Doğum yapan çalışan 2 yıl değil de 1 günlük borçlanmayla emeklilik yaşını öne çekebiliyorsa sadece 1 günü borçlanması yeterli.

HİZMET BORÇLANMASINDA HANGİ ÜCRET DİKKATE ALINIYOR?

HİZMET BORÇLANMASINDA HANGİ ÜCRET DİKKATE ALINIYOR?
Borçlanmaya esas günlük kazancın tespitinde, posta veya kargo ile gönderilen veya SGK'ya doğrudan verilen borçlanma dilekçesinin kayıtlara geçtiği tarih, e-devlet başvurularında da başvuru tarihi esas alınıyor. Kuruma yazılı olarak başvurup dilekçeleri ekinde borçlanma belgeleri bulunmayanlardan bir ay içinde söz konusu belgeleri ibraz etmeyenlerin hizmet borçlanma tutarları, belgenin Kurum kayıtlarına ibraz edildiği tarihte geçerli olan prime esas günlük kazanç miktarlarına göre hesaplanacak.
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret erken emeklilik
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