SSK'lı, BAĞ-KUR'lu, kamu çalışanı fark etmiyor! Erken emeklilik fırsatında kritik tarih! Başvuran kazançlı çıkacak…

Milyonlarca kişi heyecanla 4 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Memur ve emekliler için maaşlara yapılacak zam oranı netleşecekken, asgari ücret konusunda ise nihai kararın açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Asgari ücret trafiği hızlanırken, emekliliği öne çekmek için borçlanmayı planlayanların elini çabuk tutması gerekiyor. Asgari ücrette ek zamla birlikte erken emeklilikte prim günü eksik olan ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler için ödenen doğum, askerlik, yurt dışı askerlik borçlanmasının tutarı da artacak.

BU HAFTA YAPAN ETKİLENMEZ

Sabah’ta yer alan habere göre, borçlanmayı bu hafta yapanlar maliyet artışından etkilenmeyecek. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, sigortalı olmadan doktora öğrenimi, avukatlık stajı yapanlar, hekimler fahri asistanlıkta geçen süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ilişkin eksik süreler borçlanılabiliyor.

Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük prim 53,38 lira en yüksek prim de 400,32 lira. Asgari ücrette son durum, eksik prim gün sayısını tamamlama, borçlanma seçenekleri başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: