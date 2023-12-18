FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu! Yüzde 39,59 oranı masada... 16 milyonun merak ettiği yeni maaşlar tek tek hesaplandı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu! Yüzde 39,59 oranı masada... 16 milyonun merak ettiği yeni maaşlar tek tek hesaplandı

18.12.2023 15:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının ortası geride kalırken emeklilerin 2024 zamlı maaşları için nefesler tutuldu. Aralık ayında enflasyon rakamının açıklanmasının ardından netleşecek zamlı emekli maaşları için yüzde 39,59'luk zam oranı konuşulurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zamlı maaşlar tek tek hesaplandı. Peki, 2024 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu...

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan zamlı maaşlar için adeta nefesini tutup beklemeye başlarken, Aralık ayı ortası da geride kaldı. Bir yandan asgari ücret zam pazarlığı devam ederken, diğer yandan da memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Özellikle Aralık ayı enflasyon rakamının ardından açıklanacak olan emekli maaş zammı için yaklaşık 16 milyon vatandaş, geri sayıma geçti. Vatandaşlar 'Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularına yanıt ararken, geride kalan 5 aylık enflasyon verisine bakılarak zam oranı hesaplamaları yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İÇİN YÜZDE 39,59 ORANI GÜNDEMDE

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 39,59 oranında zam yapılacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Keşfet

ZAMLI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

ZAMLI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının söz konusu zamla birlikte 10 bin 469 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 39,59 oranında zam yapılırsa maaşlar nasıl olacak?

Sözcü TV'de yer alan habere göre; emeklilerin beklenen zamlı maaşları şöyle;

8 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 167 TL olacak.

8 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 865 TL olacak.

9 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 12 bin 563 TL olacak.

9 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 261 TL olacak.

10 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 959 TL olacak.

10 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 14 bin 656 TL olacak.

11 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 15 bin 359 TL olacak.

11 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 16 bin 052 TL olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Bağ-Kur maaş zammı ssk
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Galatasaray ucuz yırttı!

Galatasaray ucuz yırttı!

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

ÖTV muhasebesi sigara fiyatlarını değiştiriyor

ÖTV muhasebesi sigara fiyatlarını değiştiriyor

Meşhur 'Sadık Abi' bulundu! Hafize Gaye Erkan'ın 'soğan - patates' diyaloğu viral olmuştu

Meşhur 'Sadık Abi' bulundu! Hafize Gaye Erkan'ın 'soğan - patates' diyaloğu viral olmuştu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.