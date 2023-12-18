SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu! Yüzde 39,59 oranı masada... 16 milyonun merak ettiği yeni maaşlar tek tek hesaplandı

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan zamlı maaşlar için adeta nefesini tutup beklemeye başlarken, Aralık ayı ortası da geride kaldı. Bir yandan asgari ücret zam pazarlığı devam ederken, diğer yandan da memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Özellikle Aralık ayı enflasyon rakamının ardından açıklanacak olan emekli maaş zammı için yaklaşık 16 milyon vatandaş, geri sayıma geçti. Vatandaşlar 'Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularına yanıt ararken, geride kalan 5 aylık enflasyon verisine bakılarak zam oranı hesaplamaları yapılıyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 39,59 oranında zam yapılacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.
7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının söz konusu zamla birlikte 10 bin 469 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 39,59 oranında zam yapılırsa maaşlar nasıl olacak?
Sözcü TV'de yer alan habere göre; emeklilerin beklenen zamlı maaşları şöyle;
8 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 167 TL olacak.
8 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 865 TL olacak.
9 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 12 bin 563 TL olacak.
9 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 261 TL olacak.
10 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 959 TL olacak.
10 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 14 bin 656 TL olacak.
11 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 15 bin 359 TL olacak.
11 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 16 bin 052 TL olacak.