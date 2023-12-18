SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu! Yüzde 39,59 oranı masada... 16 milyonun merak ettiği yeni maaşlar tek tek hesaplandı

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan zamlı maaşlar için adeta nefesini tutup beklemeye başlarken, Aralık ayı ortası da geride kaldı. Bir yandan asgari ücret zam pazarlığı devam ederken, diğer yandan da memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Özellikle Aralık ayı enflasyon rakamının ardından açıklanacak olan emekli maaş zammı için yaklaşık 16 milyon vatandaş, geri sayıma geçti. Vatandaşlar 'Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularına yanıt ararken, geride kalan 5 aylık enflasyon verisine bakılarak zam oranı hesaplamaları yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İÇİN YÜZDE 39,59 ORANI GÜNDEMDE

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 39,59 oranında zam yapılacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.



