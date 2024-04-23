Sürücüler dikkat... Trafik sigortasında yeni dönem! Zam hesabı sil baştan! Üst sınır artık...

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik sigortası zam oranının hesabı değişti. Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirlenecek. Trafik sigortası primlerinde Mayıs ayına kadar her ay yüzde 5 artış kararı alınmıştı. Yeni uygulamayla zamda üst sınır da belli oldu.

