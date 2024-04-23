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Sürücüler dikkat... Trafik sigortasında yeni dönem! Zam hesabı sil baştan! Üst sınır artık...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.04.2024 07:20
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişiklik... Trafik sigortalarında yeni dönem mayıs ayında başlıyor. Zam hesabı değişti. Zamda üst sınırı maliyet endeksine göre belirlenecek.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik sigortası zam oranının hesabı değişti. Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirlenecek. Trafik sigortası primlerinde Mayıs ayına kadar her ay yüzde 5 artış kararı alınmıştı. Yeni uygulamayla zamda üst sınır da belli oldu.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SDDK) bu oranları 2 katına kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Ocak ve şubat aylarında artış yüzde 10 oldu. Mart ve nisandaki artış ise yüzde 5’te kaldı.

Mayıs itibarıyla hesaplamada yeni bir evreye geçilecek. Bu tarihten sonra fiyatlar hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek.

NTV'de yer alan habere göre, Yeni uygulamayla mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3.

Maliyet endeksini en fazla asgari ücret artışı etkiliyor. Kazaların hasar ödemeleri mevcut asgari ücret düzeyine göre belirleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası
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