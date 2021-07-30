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Talep onay aşamasında! Emekliye yüksek ikramiye

30.07.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memurların emekli ikramiyesini artıracak formül, toplu sözleşmeye taşınıyor. Talebin onaylanması durumunda, ikramiyelerin artması bekleniyor. Kamu görevlilerine emekli olurken ödenen ikramiyelerde değişikliğe gidildi. Buna göre emekli ikramiyesi hesaplanırken bir yılı tamamlamayan ay ve günler de dahil edilecek.

Yeni düzenlemede memurlar ve emekli ikramiyesi hesaplamasında, 2 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılması bekleniyor. Bu karar yargıya giden yeni Memur-Sen 6.dönem toplu sözleşme teklifleri arasında bulunuyor.

Emekliye yüksek ikramiye formülü

Memur-Sen'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu teklif listesinde konuyla ilgili şöyle denildi:
"Emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için; bir tam fiili hizmet yılına tekabül eden emekli ikramiyesi tutarının 365 günlük süreye karşılık olduğu kabul edilmek ve tam fiili hizmet yılından eksik kalan sürenin kaç gün olduğu dikkate alınmak suretiyle yapılacak kıyaslamaya göre hesaplanacak tutarda emekli ikramiyesi ödensin."

1 - 11 ay arası kayba son

1 - 11 ay arası kayba son
Beklenen karar çıkarsa, memurların emekli ikramiyeleri artacak.
Sadece tam hizmet yılları değil, 1 yılı tamamlamayan ay ve günler de hesaplamada baz alınacak.
1 aydan 11 aya kadar olan tazminat kayıpları son bulacak.
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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