Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL! Yatırımcılardan biri de Bülent Ersoy...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu 11 ilde inşaat çalışmaları sürerken deprem bölgesinde kule vince talep de 5 kat arttı. Özelliklerine göre 5 ile 15 milyon TL arasında satılan kule vinçler, çok yüksek fiyatlarla kiraya verilmesi ve masraflarının da kiralayana ait olması nedeniyle sayısı hızla kendine çok sayıda yatırımcı buldu.
Binaların inşa süreçlerinin hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanması için rağbet gören kule vinçlere depremlerden sonra talep arttı. Artan taleple birlikte de kule vinç yatırımcılığı yeniden popüler hale geldi.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı (DAİMFED) Mustafa Karslıoğlu, kullanılmamış kule vinç fiyatlarının yüksekliğine ve tonajına göre 5 ile 15 milyon TL arasında satıldığını belirterek, aylık kira getirisinin ise ortalama 150 ila 250 bin TL arasında olduğunu söyledi.
Karslıoğlu, “Yılda ortalama 500 vinç satılıp, bin adet kiralanıyorken depremden sonra bu talep 5 kat arttı. Yatırımcısına hiçbir tecrübe gerektirmeyen bu yatırım, ‘Gel, vinci al, kur, çalıştır, işlet’ anlayışıyla yürüyor. Bütün masraflar kiralayan müteahhide ait olduğu için çok cazip. Her meslek grubundan yatırımcısı var. Türkiye’de en tanınmış yatırımcılarından birisi de çok sayıda kule vince sahip olan sanatçımız Bülent Ersoy” dedi.
Kule vinç yatırımcılığıyla ilgili bilgiler aktaran Karslıoğlu, “Koyduğunuz sermayeye göre bu kadar yüksek getirisi olan çok fazla yatırım enstrümanı olmadığı için kule vinçler ön plana çıkıyor. Tek yapmanız gereken bir şirket kurmak. Sonrası tamamen müteahhide ait." diye konuştu.
Karslıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Kule vinç operatörlerinin en düşük maaşı 80 bin TL. Bu masraf da müteahhide ait. Sektör olarak hem operatörlüğü hem de kendisi çok güzel bir iş kolu. Çocuk sahibi olan aileler çocuklarını bu iş koluna da yönlendirebilir."