Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL! Yatırımcılardan biri de Bülent Ersoy...

Karslıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kule vinç operatörlerinin en düşük maaşı 80 bin TL. Bu masraf da müteahhide ait. Sektör olarak hem operatörlüğü hem de kendisi çok güzel bir iş kolu. Çocuk sahibi olan aileler çocuklarını bu iş koluna da yönlendirebilir."