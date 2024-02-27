FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL! Yatırımcılardan biri de Bülent Ersoy...

Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL! Yatırımcılardan biri de Bülent Ersoy...

27.02.2024 16:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkımlara neden olduğu 11 kentteki şantiyelerde kule vince talep 5 kat arttı. Vinçlerin kiralık getirisi aylık 150 bin ila 250 bin TL arasında değişiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu 11 ilde inşaat çalışmaları sürerken deprem bölgesinde kule vince talep de 5 kat arttı. Özelliklerine göre 5 ile 15 milyon TL arasında satılan kule vinçler, çok yüksek fiyatlarla kiraya verilmesi ve masraflarının da kiralayana ait olması nedeniyle sayısı hızla kendine çok sayıda yatırımcı buldu. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Binaların inşa süreçlerinin hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanması için rağbet gören kule vinçlere depremlerden sonra talep arttı. Artan taleple birlikte de kule vinç yatırımcılığı yeniden popüler hale geldi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı (DAİMFED) Mustafa Karslıoğlu, kullanılmamış kule vinç fiyatlarının yüksekliğine ve tonajına göre 5 ile 15 milyon TL arasında satıldığını belirterek, aylık kira getirisinin ise ortalama 150 ila 250 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Karslıoğlu, “Yılda ortalama 500 vinç satılıp, bin adet kiralanıyorken depremden sonra bu talep 5 kat arttı. Yatırımcısına hiçbir tecrübe gerektirmeyen bu yatırım, ‘Gel, vinci al, kur, çalıştır, işlet’ anlayışıyla yürüyor. Bütün masraflar kiralayan müteahhide ait olduğu için çok cazip. Her meslek grubundan yatırımcısı var. Türkiye’de en tanınmış yatırımcılarından birisi de çok sayıda kule vince sahip olan sanatçımız Bülent Ersoy” dedi.

‘EN AZ 10 SENE YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜR’

‘EN AZ 10 SENE YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜR’

Kule vinç yatırımcılığıyla ilgili bilgiler aktaran Karslıoğlu, “Koyduğunuz sermayeye göre bu kadar yüksek getirisi olan çok fazla yatırım enstrümanı olmadığı için kule vinçler ön plana çıkıyor. Tek yapmanız gereken bir şirket kurmak. Sonrası tamamen müteahhide ait." diye konuştu.

Karslıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kule vinç operatörlerinin en düşük maaşı 80 bin TL. Bu masraf da müteahhide ait. Sektör olarak hem operatörlüğü hem de kendisi çok güzel bir iş kolu. Çocuk sahibi olan aileler çocuklarını bu iş koluna da yönlendirebilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Kira yatırım kule vinç
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Son dakika | İstanbul'da da hissedildi! Çanakkale merkezli deprem Edirne'yi de salladı... AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika | İstanbul'da da hissedildi! Çanakkale merkezli deprem Edirne'yi de salladı... AFAD büyüklüğünü açıkladı

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Kademeli emeklilikte dikkat çeken 'EYT' yorumu

Kademeli emeklilikte dikkat çeken 'EYT' yorumu

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.