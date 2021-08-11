Talepler listelendi! Emekliye yeni kazanç

Toplu sözleşme görüşmelerinde neredeyse sona gelindi. Memur-Sen ve Kamu-Sen’in ortak talepleriyle 91 maddelik memur ve memur emeklilerini ilgilendiren talep listesi hazırlandı. Gelecek 2 yılda yapılacak zam miktarı belli oldu. Bunun yanında talep edilen diğer haklar da var. İşte diğer talepler…

Yarın sona erecek toplantıda bazı kararlar şimdiden açıklandı. 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 zam ve yine ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı talep edilmişti. Toplantılar sonucunda kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.