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Talepler listelendi! Emekliye yeni kazanç

11.08.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanları geçtiğimiz günlerde masaya beraber oturarak 91 maddelik bir liste hazırlamıştı. Hükümet ile sendikaların görüşmeleri devam ediyor. Bazı kararlar netleşirken bazıları bu ayın sonuna kadar netleşecek. İşte memur ve memur emeklileri için diğer talepler…

Toplu sözleşme görüşmelerinde neredeyse sona gelindi. Memur-Sen ve Kamu-Sen’in ortak talepleriyle 91 maddelik memur ve memur emeklilerini ilgilendiren talep listesi hazırlandı. Gelecek 2 yılda yapılacak zam miktarı belli oldu. Bunun yanında talep edilen diğer haklar da var. İşte diğer talepler…

KAMU İŞÇİLERİNİN TABAN ÜCREİ 4 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

Yarın sona erecek toplantıda bazı kararlar şimdiden açıklandı. 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 zam ve yine ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı talep edilmişti. Toplantılar sonucunda kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

SENDİKALARIN İSTEDİĞİ DİĞER TALEPLER NELER?

SENDİKALARIN İSTEDİĞİ DİĞER TALEPLER NELER?
Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonunda önemli viraja girildi. 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin kamu işvereninin teklifleri merakla beklenirken; Emekli Memur- Sen Genel BaşkanI taleplerini açıkladı. İşte emekliler için masaya taşınan talepler:

BU TALEPLER MASADA

BU TALEPLER MASADA
● Maaşlara, çalışmayan/emekli maaşı olmayan eşler için aile yardımı kalemi eklensin.
● Yaşa bakılmaksızın, emeklilere toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı verilsin.
● 'Aktif yaşlanma' kavramı çerçevesindeki yaklaşımlar ülkemizde de hayata geçirilsin, emeklilerin daha sağlıklı, aktif ve etkin şekilde hayata katılmaları sağlansın.
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Anahtar Kelimeler:
Memur
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