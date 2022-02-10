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Tam 142 saat! İstanbul trafikte dünya birincisi...

10.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların artmasıyla insanlar uzun süre boyunca evlerinde kalırken, taşıt trafiği de gün geçtikçe azaldı. Verilere göre, dünyanın yoğun trafik sıkışıklığı, bir sürücünün yılda ortalama 142 saatini trafikte harcadığı İstanbul oldu. Dünyanın trafiği en az sıkışık olan şehri ise Suudi Arabistan’ın Mekke şehri oldu.

Yavaş yavaş kısıtlamaların gevşetilmesiyle taşıt trafiği gün geçtikçe pandemi öncesi seviyelerine yaklaşırken, dünyada trafik sıkışıklığını ölçen bir navigasyon şirketi 2021 yılı itibarıyla şehirlerin trafik sıkışıklığı oranlarını paylaştı.

Yayımlanan yeni veriler, dünya çapındaki şehirlerdeki trafik sıkışıklığının geçen yıl, 2019'a göre yüzde 10 daha düşük olduğunu ve çalışmaya katılan 404 şehirden 283'ünün pandemi öncesine göre ortalama olarak daha az trafik sıkışıklığı yaşadığını ortaya koydu.

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Çalışmada, araç trafiğindeki düşüşün trafik sıkışıklığını dünyada ortalama yüzde 19 azalttığı aktarılırken, verilerde 2021'de insanların farklı zamanlarda seyahat ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Kuzey Amerika'da bazı şehirlerin seyahat alışkanlıkları değiştikçe yoğun iş saatlerinin iki ila üç saat arasında değiştiği belirtilirken, Avrupa'da gün ortasında trafik seviyelerinin 2019'dakinden daha yüksek olduğu vurgulandı.

Araştırmayı gerçekleştiren şirket, trafik sıkışıklığındaki azalmanın, Covid-19'un değişen çalışma alışkanlıkları ve çevrimiçi alışverişi artırmanın etkisine bağlı olduğunu söyledi.

Dünyanın en sıkışık trafiği İstanbul’da

2021 Trafik Endeksi ayrıca, en çok ve en az sıkışık olan şehirleri bulmak için çalışmaya katılan şehirleri sıraladı. Verilere göre, dünyanın yoğun trafik sıkışıklığı, bir sürücünün yılda ortalama 142 saatini trafikte harcadığı İstanbul oldu.
Şirket, Türkiye'nin en büyük şehrinin ortalama yüzde 62'lik bir tıkanıklık seviyesine sahip olduğunu söylerken, bunun ortalama yolculuk sürelerine daha da fazla olarak yansıdığını aktardı.

EN AZ TRAFİK MEKKE’DE

EN AZ TRAFİK MEKKE’DE
Dünyanın trafiği en az sıkışık olan şehri ise Suudi Arabistan’ın Mekke şehri oldu. Mekke’deki trafik sıkışıklığı seviyesi 2019 yılında yüzde 11 olurken, 2021’de yüzde 7 seviyelerine düştüğü tespit edildi.
İspanya'nın Bilbao şehri ise, ortalama yüzde 13'lük bir tıkanıklık seviyesi ile Orta Avrupa'nın en az trafik sıkışıklığı yaşanan şehri oldu.
Bilbao’yu 2019'da trafik sıkışıklığı yüzde 3’lük düşüşle yüzde 16 seviyelerine gerileyen Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve yüzde 17 tıkanıklık oranıyla Polonya'nın Katowice kenti izledi.
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