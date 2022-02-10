Tam 142 saat! İstanbul trafikte dünya birincisi...

Yavaş yavaş kısıtlamaların gevşetilmesiyle taşıt trafiği gün geçtikçe pandemi öncesi seviyelerine yaklaşırken, dünyada trafik sıkışıklığını ölçen bir navigasyon şirketi 2021 yılı itibarıyla şehirlerin trafik sıkışıklığı oranlarını paylaştı.

Yayımlanan yeni veriler, dünya çapındaki şehirlerdeki trafik sıkışıklığının geçen yıl, 2019'a göre yüzde 10 daha düşük olduğunu ve çalışmaya katılan 404 şehirden 283'ünün pandemi öncesine göre ortalama olarak daha az trafik sıkışıklığı yaşadığını ortaya koydu.

Çalışmada, araç trafiğindeki düşüşün trafik sıkışıklığını dünyada ortalama yüzde 19 azalttığı aktarılırken, verilerde 2021'de insanların farklı zamanlarda seyahat ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Kuzey Amerika'da bazı şehirlerin seyahat alışkanlıkları değiştikçe yoğun iş saatlerinin iki ila üç saat arasında değiştiği belirtilirken, Avrupa'da gün ortasında trafik seviyelerinin 2019'dakinden daha yüksek olduğu vurgulandı.

Araştırmayı gerçekleştiren şirket, trafik sıkışıklığındaki azalmanın, Covid-19'un değişen çalışma alışkanlıkları ve çevrimiçi alışverişi artırmanın etkisine bağlı olduğunu söyledi.