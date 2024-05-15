Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti! 'Niye aracılar bizden daha fazla kazanıyor!'

Başka bir kiraz üreticisi Fatih Turan ise topladığı kirazı Küre Hali’nde 45 liradan alıcı bulduğunu söyleyerek, "Bu kiraz burada 45 liradan alıyorlar, İstanbul’da bu kiraz 200 TL. Bizim bundan şikâyetimiz var. Niye aracılar bizden daha fazla kazanıyor. Biz 1 sene boyunca buna emek veriyoruz, en iyisini yetiştiriyoruz. Bu haksızlık bunun önüne geçmemiz lazım" düşüncesini dile getirdi.