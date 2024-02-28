Tehlikeyi göze alan satıp para kazanıyor: Emeksiz, çabasız 20 bin lira! Artık ses sanatçısı olmaya gerek kalmadı

Fiyat ise kişinin ses tonuna göre değişiyor. Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan diijtal iletişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "500 lira kazananlar da var, 1000 lira kazananlar da var. Çok dikkat çekici seslerin 10 bin lira, 20 bin lira kazandığını da görüyoruz" diyerek kazanılan miktarları açıkladı.