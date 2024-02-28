Tehlikeyi göze alan satıp para kazanıyor: Emeksiz, çabasız 20 bin lira! Artık ses sanatçısı olmaya gerek kalmadı

Yapay zeka teknolojisi her geçen hayatımıza bir yenilik getirmekle kalmıyor, para kazanmanın yollarını da açıyor. Yapay zeka ses sanatçılarının ekmeğine göz dikti zira artık sesle para kazanmak için eğitim almış olmaya, sanatçı olmaya gerek kalmadı. Yapay zeka şirketleri uygun buldukları sesleri kullanıp sahibine para ödüyor. Bu yöntem vatandaşlarda da farklı yorumlara yol açtı.
Hem ünlüler hem de para kazanmak isteyenler artık yapay zekayla seslerini satıyor.
Sesin beğenilmesi halinde reklam, eğitim videoları, bankacılık gibi ortamlarda sesli yanıt sistemlerinde kullanılıyor.
Fiyat ise kişinin ses tonuna göre değişiyor. Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan diijtal iletişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "500 lira kazananlar da var, 1000 lira kazananlar da var. Çok dikkat çekici seslerin 10 bin lira, 20 bin lira kazandığını da görüyoruz" diyerek kazanılan miktarları açıkladı.
Sesini satmak isteyenlerin öncelikle siteye üye olması, ardından konuşurken kaydettiği sesini yüklemesi gerekiyor. Ancak yüklenen her ses kabul edilmiyor. Çünkü yüklenen seslerin satılabilmesi için karakteristik bir sese sahip olması gerekiyor.
Uzmanlara göre sesini satmak o sesin dolandırıcıların eline geçmesi halinde tehlikeli olabilir.