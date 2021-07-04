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Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

04.07.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar her ay belli tarihlerde açıklanan enflasyon oranlarını bekleyeme koyuldu. Haziran ayının enflasyon rakamları, ücret, maaş ve aylıklara uygulanacak olan zamda belirleyici olacak. TÜİK tarafından açıklayacak olan Haziran ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yakın zamanda açıklanacak olan Haziran ayının enflasyon rakamları, ücret, maaş ve aylıklara uygulanacak olan zam için önemli olacak. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta belli olacak?

Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Vatandaşlar yeni enflasyon rakamları için Temmuz ayını bekliyordu. Rakamlar için geri sayım başladı.
Her ay belli tarihlerde açıklanan enflasyon verileri sonrası bu ay Temmuz emekli ve memur zammı belirlenecek.
Beklenti anketine göre Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını beklenmekte.

5 Temmuz'da açıklanacak!

5 Temmuz'da açıklanacak!
Haziran ayının enflasyon verileri ise 5 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak.
5 Temmuz Pazartesi günü yapılacak açıklamanın saati henüz belli değil. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu senenin ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla beraber belirlenmiş olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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