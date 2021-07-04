Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yakın zamanda açıklanacak olan Haziran ayının enflasyon rakamları, ücret, maaş ve aylıklara uygulanacak olan zam için önemli olacak. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta belli olacak?