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Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? Temmuz 2021 kira artış oranı ne kadar oldu?

02.07.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Temmuz ayının ilk günlerde kira artış oranını araştırmaya başladı. TÜİK'in her ay kamuoyuna duyurduğu enflasyon verileri sonrası belirlenen kira artış oranı geçtiğimiz Haziran ayında, TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenmiş ve kira artış oranı %14.13 şeklinde gerçekleşmişti. Peki Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? Temmuz 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar Temmuz ayı kira artış oranını araştırmaya koyuldu. Kira artış oranı, her ay TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulan enflasyon verileri sonrası belli oluyor. Haziran 2021'de, TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı %14.13 şeklinde gerçekleşmişti. Peki 2021 Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira artış oranı açıklandı mı?

Vatandaşlar, Temmuz ayı kira artış oranını merak edip araştırmaya koyuldu.
Temmuz ayına girmemizle beraber yeni ayın ilk günlerinde kira artışı yoğun şekilde araştırılıyor. TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon verilerinin sonrasında kira zammı detayları da merak konusu oldu.
Haziran ayında, TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenmiş olan kira artış oranı %14.13 şeklinde gerçekleşmişti.

Enflasyon sonrası belli olacak

Enflasyon sonrası belli olacak
Kira artış oranı, enflasyon verisinin açıklanmasının sonrasında belli oluyor.

5 Temmuz'da belirlenecek!

5 Temmuz'da belirlenecek!
Yani, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranı 5 Temmuz'da açıklanacak. Temmuz ayı kira artış oranı da 5 Temmuz Pazartesi günü belli olmuş olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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