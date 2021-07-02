Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? Temmuz 2021 kira artış oranı ne kadar oldu?

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar Temmuz ayı kira artış oranını araştırmaya koyuldu. Kira artış oranı, her ay TÜİK tarafından kamuoyuna duyurulan enflasyon verileri sonrası belli oluyor. Haziran 2021'de, TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı %14.13 şeklinde gerçekleşmişti. Peki 2021 Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, kira artış oranı ne kadar oldu?