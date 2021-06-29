Temmuz ayında tavan miktarı artıyor! İşçiye 8224 TL tazminat

İşçiyi, bir nevi işverene karşı koruyan kıdem tazminatı, işverenin sürekli işçi sirkülasyonunu önlemektedir. Kıdem tazminatı ise kişin aldığı brüt ücret ve yıl içinde aldığı düzenli ödemelere göre değişirken, belirlenen tavan fiyat da önemlidir. Temmuz ayında kıdem tazminatı tavan fiyatının 8 bin 224 TL olması bekleniyor

Kıdem tazminatı tavan fiyatı kaç TL oldu?

5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte tazminat artış oranı da belli olacak.5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden yapılan hesaplamalara göre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 olarak çıkması bekleniyor.

Buna göre yüzde 7.67'lik artışla kıdem tazminatı tavan rakamının 8 bin 224 lira 10 kuruşa kadar çıkmasını bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIR? Hemen her işçi kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını öğrenmek için kolları sıvamıştır. Çünkü bu tazminat işçiyi, işverene karşı korumaktadır.

İşçiler kıdem tazminatı hesabı yaparken yasaya göre son alınan brüt ücreti baz almaları gerekmektedir. Bu brüt ücret ile birlikte yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilebiliyor.