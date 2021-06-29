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Temmuz ayında tavan miktarı artıyor! İşçiye 8224 TL tazminat

29.06.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçiye verilen kıdem tazminatı tavan miktarı ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kere belirlenmektedir. Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon rakamları ile kıdem tazminatı tavan miktarı netleşecek.

İşçiyi, bir nevi işverene karşı koruyan kıdem tazminatı, işverenin sürekli işçi sirkülasyonunu önlemektedir. Kıdem tazminatı ise kişin aldığı brüt ücret ve yıl içinde aldığı düzenli ödemelere göre değişirken, belirlenen tavan fiyat da önemlidir. Temmuz ayında kıdem tazminatı tavan fiyatının 8 bin 224 TL olması bekleniyor

Kıdem tazminatı tavan fiyatı kaç TL oldu?

5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte tazminat artış oranı da belli olacak.5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden yapılan hesaplamalara göre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 olarak çıkması bekleniyor.
Buna göre yüzde 7.67'lik artışla kıdem tazminatı tavan rakamının 8 bin 224 lira 10 kuruşa kadar çıkmasını bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIR?

KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIR?
Hemen her işçi kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını öğrenmek için kolları sıvamıştır. Çünkü bu tazminat işçiyi, işverene karşı korumaktadır.
İşçiler kıdem tazminatı hesabı yaparken yasaya göre son alınan brüt ücreti baz almaları gerekmektedir. Bu brüt ücret ile birlikte yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilebiliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE DEMEKTİR?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE DEMEKTİR?
Kıdem tazminatının üst sınırına kıdem tazminatı tavanı denilmektedir. Enflasyon rakamlarındaki artış işe birlikte temmuz ayında kıdem tazminatının tavan fiyatının artması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Enflasyon
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