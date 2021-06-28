Temmuz ayında yüzler gülecek! İkramiye ile birlikte maaşlar da…

Bayram gelmeden neşesi geldi. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi en son Ramazan Bayramı’nda verilmişti. 20 Temmuz’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kutlanacak. Emeklilere ise bu tarihten önce ikramiye verilecek.

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine dair net bir bilgi gelmedi.

Ancak geçtiğimiz yıllara göre bakıldığında bayram öncesi verildiğinden az çok tahminler bulunuyor. 20 Temmuz Salı günü bayramın birinci günü kutlanacak. İkramiyenin büyük bir ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor. Tam tarihi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

Bayram ikramiyesini kimler alacak? 12.7 milyon kişinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi, emekliler başta olmak üzere SGK’dan yaşlılık maaşı alanlar, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı, iş görmezlik geliri alanlar ile SGK’dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik koyucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören vatandaşlar da ikramiye alabilecek.

Bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.100 TL olarak ödenmişti. Kurban Bayramı’nda da ikramiye 1100 TL olarak ödenecek.