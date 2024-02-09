Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Merkez Bankası'nın yeni Başkanı enflasyon tahminini duyurdu... Zam kararı raporun satır aralarında ortaya çıktı

Asgari ücrete Temmuz'da ara zam, emeklim maaşlarına Mart'tan önce ek zam... Söz konusu iki iddia günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmezken "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusunun yanıtıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan göreve geldiğinden bu yana dün ilk kez kameraların karşısına geçerken, 2024 enflasyon tahminini açıkladığı sunumda kullandığı ifadeler ve açıklanan rapor asgari ücrete ara zam konusunda durumun daha da netleşmesine neden oldu. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini sonrası genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam beklentisine girerken, TCMB Başkanı Karahan'ın açıkladığı rapordaki satır araları dikkat çekti.

