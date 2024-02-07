Ticaret Bakanlığı duyurdu! Hepsi tek tek ele geçirildi! Ferrari, Porsche, Audi, Bentley…

Yurt içine sokulmak istenen milyonlarca lira değerindeki otomobillerin ele geçirildiği operasyona ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Operasyonda ele geçirilen araçlar arasında Ferrari, Porsche, Audi, Bentley, Mercedes lüks markaların yer aldığı görüldü.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre milyonlarca lira değerindeki 49 araç ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
“Ticaret Bakanlığı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yurda ilk giriş aşamasında ve pasaporttan pasaporta devir yapılarak Türkiye’de kalma süreleri usulsüz şekilde uzatılan 47 araç tespit edilmiştir.
Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon Türk Lirası değerinde olduğu belirlenirken, her iki operasyona ilişkin adli işlemler devam etmektedir.
Ayrıca, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yasadışı bir şekilde yurt içinde kullanılmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na getirilen 2 adet kaçak lüks otomobile el konulmuştur.”