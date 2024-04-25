Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyon liralık satılık ayakkabı! 100 bin lira teminat bedeli istendi, dünyaca ünlü ismin imzası var!

İhale 19 Nisan'da sona erdi. Ancak tekliflerin ihale edilebilmesi için herhangi bir teklif verilmedi. Bunun üzerine Bakanlık, aynı gün yeniden ihaleye çıktı. Başvuru süreci devam eden 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalelerde teklifler henüz teklif veren olmadı.