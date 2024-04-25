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  4. Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyon liralık satılık ayakkabı! 100 bin lira teminat bedeli istendi, dünyaca ünlü ismin imzası var!

Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyon liralık satılık ayakkabı! 100 bin lira teminat bedeli istendi, dünyaca ünlü ismin imzası var!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.04.2024 12:09
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Ticaret Bakanlığı, mevzuata uygun şekilde gümrük işlemlerini tamamlamadığı için gümrükte terk edilen ABD'li eski basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon liraya ihaleye çıkardı. İhalede 100 bin TL de teminat isteniyor.

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale ile satışa çıkardığı ürünler arasında 'Koleksiyonluk spor malzemeleri' içeren yer alan spor bültenleri dikkat çekti. Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan'ın imzasını taşıdığı belirtilen 3 çift spor ayakkabı, 15 Nisan'da ihaleye çıkarıldı.

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Ticaret Bakanlığı'nın Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne (TİM) ait 2 Numaralı Tasfiye Ambarı'nda bulunan 3 çift spor ayakkabının satış bedelinin ise 5 milyon lira olduğu belirlendi.

İhale 19 Nisan'da sona erdi. Ancak tekliflerin ihale edilebilmesi için herhangi bir teklif verilmedi. Bunun üzerine Bakanlık, aynı gün yeniden ihaleye çıktı. Başvuru süreci devam eden 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalelerde teklifler henüz teklif veren olmadı.

Ticaret Bakanlığı, tüzel kişilere veya gerçek kişilere gümrüklere taşınan spor ayakkabılarının mevzuata uyun şekilde gümrük işlemleri yapılmadığı için ambarda bekletildiğini yasal süre sonunda da gizliliklerin başlatılıp, satış için ihaleye çıkartıldığını bildirdi.

İhale açıklamasında şöyle dendi:

“3 adet Michael Jordan imzalı basketbol ayakkabısı. Eşyalar beklemiş vaziyettedir. Eşyanın mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bilgi niteliğindedir."

"Sistemde teklif verenler e-ihalesi yapılan eşyanın mevcut görünümü görülmüş, incelenmiş ve e-ihaleye sunulduğu özellik kabul edilmiş olarak kabul edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Michael Jordan ihale ayakkabı imza
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