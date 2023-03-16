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Togg başvuru ve sipariş süreci bugün başlıyor: 60 bin TL ödeme şartı! 14 gün detayı…

16.03.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil Togg fiyatı ile ilgili tüm detaylar netleşirken şimdi sıra satın alım konusu merak edilmeye başlandı. Togg sipariş süreci bugün başlayarak, 27 Mart’a kadar devam edecek. T10X’e sahip olmak isteyenler için Togg başvuru adımları ise tek tek açıklandı. 953 bin TL’lik başlangıç paket fiyatı ile yeni sahiplerine kavuşacak yerli otomobil için ilk etapta 60 bin TL ödeme yapmak gerekiyor. İşte 10 maddede Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci…

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön siparişler çekilişle belirlenecek. Bugün başlayacak çekiliş süreci 27 Mart’a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

T10X ÖN SİPARİŞ SÜRECİ İÇİN ADIM ADIM YAPILMASI GEREKENLER

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.

Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.

Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.

Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.

Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak.

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