Togg'dan başka araca onay yok! Tasarruf hamlesini Mehmet Şimşek duyurdu: Gezilere herkes katılamıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının başta yüksek enflasyonla mücadeleye yönelik olmak üzere yeni ekonomi politikaları bir bir hayata geçiyor. Kurdaki oynaklığın azaldığını, TL'deki değer kaybının da durduğunu ifade eden Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesindeki son durumu da paylaştı. Şimşek'in tasarruf hamleleriyle ilgili açıklamasında yurt dışı gezileri ve Togg detayları özellikle dikkat çekti. Sabah'a konuşan Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

