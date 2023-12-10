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  4. Togg'dan başka araca onay yok! Tasarruf hamlesini Mehmet Şimşek duyurdu: Gezilere herkes katılamıyor

Togg'dan başka araca onay yok! Tasarruf hamlesini Mehmet Şimşek duyurdu: Gezilere herkes katılamıyor

10.12.2023 09:28 | Son Güncelleme:
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Kamuda tasarruf adına atılan son adımları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışı gezileri düzenlenirken ince eleyip sık dokuyor. Ayrıca taşıt yenilemek isteyen kamu kurumlarına da birden çok şart koşuluyor: Artık yalnızca eldeki aracı satıp Togg almak mümkün.

Hazine ve Maliye Bakanlığının başta yüksek enflasyonla mücadeleye yönelik olmak üzere yeni ekonomi politikaları bir bir hayata geçiyor. Kurdaki oynaklığın azaldığını, TL'deki değer kaybının da durduğunu ifade eden Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesindeki son durumu da paylaştı. Şimşek'in tasarruf hamleleriyle ilgili açıklamasında yurt dışı gezileri ve Togg detayları özellikle dikkat çekti. Sabah'a konuşan Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

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RİSK PRİMLERİ DÜŞTÜ

RİSK PRİMLERİ DÜŞTÜ

Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Ülkemizin risk primini gösteren CDS, Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye'nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi.

"TL'DEKİ KAN KAYBI DURDU"

"TL'DEKİ KAN KAYBI DURDU"

Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9'a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi.

TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜ

Not görünümümüz iyileşiyor. Standard & Poor's not görünümümüzü önce durağana, sonra pozitife yükseltti. Fitch ise negatiften durağana yükseltti.

"DENGELENME BAŞLADI"

"DENGELENME BAŞLADI"

Büyümede yeniden dengelenme başladı, daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz.

"CARİ AÇIK AZALIYOR"

"CARİ AÇIK AZALIYOR"

Yılın 2'inci çeyreği ile 3'üncü çeyreğini karşılaştırırsak, iç talebin büyümeye verdiği katkı 10.2 puandan, 8.5 puana düştü. Net dış talebin negatif katkısı da 6.3 puandan 2.6 puana düştü. Cari açık azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık eylül ayında mayısa göre 8.6 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi ve 51.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Kur Korumalı Mevduat togg
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