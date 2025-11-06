FİNANS

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası şartı! İlk 5 gün kimler başvuru yapabilecek?

Yüzyılın konut projesinin başvuruları için geri sayım başladı. TOKİ 500 bin konut projesine başvurular, ilk 5 gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre e-devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sistemi 15 Kasım’da tüm vatandaşlara açılacak. Peki TOKİ 500 bin konut projesine ilk 5 gün kimler başvuru yapabilecek? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, başvuruların nasıl yapılacağına dair paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Türkiye'de 500 bin kişiyi konut sahibi yapacak olan sosyal konut projesine başvuruların başlamasına sayılı günler kaldı. 500 Bin Sosyal Konut projesinin başvuru tarihleri 10 Kasım - 19 Aralık 2025 arası olarak açıklandı. Başvurulara geri sayım başlarken, TOKİ ise başvurular için önemli bir detay açıkladı. İşte TOKİ 500 bin konut projesine ilk 5 gün boyunca başvuru yapabilecek olan T.C. kimlik numaralarındaki son rakam tarihleri...

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası şartı! İlk 5 gün kimler başvuru yapabilecek? G1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yaptığı paylaşımda başvuruların TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını belirtti.

TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE BAŞVURU GÜNLERİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası şartı! İlk 5 gün kimler başvuru yapabilecek? G2

10 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar,

11 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar,

12 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar,

13 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar,

14 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvuru yapabilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası şartı! İlk 5 gün kimler başvuru yapabilecek? G3

15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası şartı! İlk 5 gün kimler başvuru yapabilecek? G4

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde TC kimlik numarası şartı! İlk 5 gün kimler başvuru yapabilecek? G5

-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. -Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

