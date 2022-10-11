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TOKİ arsa Bursa'da nerede var? TOKİ arsaları Bursa'da hangi ilçelerde? 192 bin 500 TL'den başlıyor!

11.10.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa Bursa'da nereye yapılacak, sorusunun yanıtı merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ 1 milyon arsa projesi kampanyası başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ev, arsa ve işyeri sahibi olmak isteyen kişilerin yoğun ilgi gösterdiği dev proje ile ilgili ayrıntılar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, TOKİ arsa Bursa'da nereye yapılacak? TOKİ arsa projesi Bursa'da nerelerde var? İşte ayrıntılar...

TOKİ arsa başvuruları ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, TOKİ arsa Bursa'da TOKİ arsa projesi Bursa'da nerelerde var?

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TOKİ BURSA'DA NEREYE ARSA YAPACAK?

TOKİ’nin Bursa'da nereye arsa yapacağı merak konusu oldu. TOKİ arsa proje bilgisi listesini paylaştı.

TOKİ tarafından yayımlanan bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.toki.gov.tr/Arsa%20Proje%20Listesi.pdf

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TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• T.C. Vatandaşı olmak.
• 18 yaşını doldurmuş olmak.
• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

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• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ ARSA VE İŞ YERLERİ TAM LİSTE! İŞTE O İLLER: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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