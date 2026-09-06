Selman Reşitoğlu haberleri gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: “Mehmet Şimşek’le şahsi veya ticari ilişkisi yok”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Selman Reşitoğlu hakkında yayımlanan haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı.

"FOTOĞRAF BAKAN DEĞİLKEN ÇEKİLDİ"

Açıklamada, bazı haberlerde Bakan Mehmet Şimşek’in Reşitoğlu ile bakanlık görevi üstlenmediği bir dönemde çekilmiş fotoğrafının kullanıldığı belirtildi.

"GERÇEĞE AYKIRI BİR BAĞLANTI"

Bakanlık, bu tercihin kamuoyunda Şimşek ile Reşitoğlu arasında gerçeğe aykırı bir bağlantı bulunduğu izlenimi yarattığını savundu.

"ŞAHSİ VEYA TİCARİ HİÇBİR İLİŞKİSİ YOK"

Şimşek’in Reşitoğlu ile şahsi veya ticari hiçbir ilişkisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, aynı fotoğrafın kullanılmaya devam edilmesine karşı tüm hukuki hakların saklı olduğu bildirildi.

Bugün gündeme gelen bazı haberlerde Reşitoğlu'nun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır