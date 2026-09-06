FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Selman Reşitoğlu haberleri gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: “Mehmet Şimşek’le şahsi veya ticari ilişkisi yok”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün tutuklandığı belirtilen iş insanı Selman Reşitoğlu’yla ilgili haberlerde Bakan Mehmet Şimşek’in geçmişte çekilmiş bir fotoğrafının kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Şimşek’in Reşitoğlu ile şahsi veya ticari ilişkisinin bulunmadığını vurguladı.

Selman Reşitoğlu haberleri gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: “Mehmet Şimşek’le şahsi veya ticari ilişkisi yok”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Selman Reşitoğlu hakkında yayımlanan haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı.

"FOTOĞRAF BAKAN DEĞİLKEN ÇEKİLDİ"

Açıklamada, bazı haberlerde Bakan Mehmet Şimşek’in Reşitoğlu ile bakanlık görevi üstlenmediği bir dönemde çekilmiş fotoğrafının kullanıldığı belirtildi.

Selman Reşitoğlu haberleri gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: “Mehmet Şimşek’le şahsi veya ticari ilişkisi yok” 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şimşek'ten 'ortaklık' iddialarına yanıt Şimşek'ten 'ortaklık' iddialarına yanıt

"GERÇEĞE AYKIRI BİR BAĞLANTI"

Bakanlık, bu tercihin kamuoyunda Şimşek ile Reşitoğlu arasında gerçeğe aykırı bir bağlantı bulunduğu izlenimi yarattığını savundu.

Selman Reşitoğlu haberleri gündem oldu! Bakanlıktan açıklama: “Mehmet Şimşek’le şahsi veya ticari ilişkisi yok” 2

"ŞAHSİ VEYA TİCARİ HİÇBİR İLİŞKİSİ YOK"

Şimşek’in Reşitoğlu ile şahsi veya ticari hiçbir ilişkisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, aynı fotoğrafın kullanılmaya devam edilmesine karşı tüm hukuki hakların saklı olduğu bildirildi.

Bugün gündeme gelen bazı haberlerde Reşitoğlu'nun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonominin 3 yıllık yol haritası OVP açıklandı Ekonominin 3 yıllık yol haritası OVP açıklandı
Bir anlık hareket tazminata mal oldu! Yargıtay kararını verdi Bir anlık hareket tazminata mal oldu! Yargıtay kararını verdi

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB Başkanı Karahan, yeni OVP'nin açıklanmasının ardından soruları yanıtladı:TCMB Başkanı Karahan, yeni OVP'nin açıklanmasının ardından soruları yanıtladı:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yeni dönem OVP'ye ilişkin açıklamaÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan yeni dönem OVP'ye ilişkin açıklama

Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.