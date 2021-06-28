Toplu ödeme yapana erken emeklilik! Prim günü, sigorta, askerlik ve doğum borçlanması…

Türkiye’de emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belli olan yaş, yıl ve prim koşullarını tamamlamak gerekir. Fakat bazı şartlarda emeklilik tarihi erkene alınabiliyor. Erken emekliliğin yollarından biri ise borçlanma…

Toplu ödeme yapana erken emeklilik

İşte borçlanma imkânı tanıyan hâller: Er ya da erbaş olarak silah altında ya da yedek subay okulunda geçen zamanlar.

Kanun kapsamında verilen ücretsiz doğum veya analık izni zamanlarıyla çalışan kadınların doğumun ardından prim ödemeden geçirdikleri zamanlar. Her çocuk için 2, en çok 3 çocuğa borçlanma yapılabilir.

Sigortalı olmadan doktora öğrenimi ya da tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora ya da uzmanlık öğrenim zamanları.

4/C statüsündeki kamu çalışanlarının aylıksız izin zamanları.