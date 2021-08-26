Toplu sözleşme ikramiyesi! Ocak, Nisan Temmuz ve Ekim'de yatacak, toplam 1600 TL

İkramiyeyi sendiya üyesi 2 milyon memur alacak. Söz konusu ikramiye sendikalı memurun maaşında 88 TL'lik artış anlamına geliyor. Sendikalı memurdan maaşa göre 30-35 TL civarında sendika kesintisi gerçekleşiyor. Bunun karşılığında 3 ayda bir memurlara 135 TL (yılda 540 TL ediyor) toplu sözleşme ikramiyesi ödenmekte. En düşük aylık sendika aidatı baz alınırsa 30TL'lik kesintinin karşılığında 45 TL ikramiye ödeniyor.

939 BİN KAMU GÖREVLİSİ ÜYE OLABİLİR

Sendika kesintisinde Ocak 2022’de yüzde 5’lik bir artış gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Yani 45 TL olan aidatın 47.25 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Konuya ilişkin söz sendikalarda.

Yeni düzenlemede ise ocak ayı itibarıyla sendikalı memurlar üç ayda bir (ocak, nisan, temmuz ve ekimde) 400 TL ikramiye alacak. Yıllık toplam ikramiye 1.600 TL'ye yükselecek. Bunun da aylık karşılığı 133 TL olacak. Buna göre; en yüksek 45 TL olan aidata göre sendikalı bir memur ayda 133-45=88 TL ekstra para alacak.

Toplu sözleşme ikramiyesi yalnızca sendika üyesi memurlara sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz 2021 istatistiklerine göre; 2 milyon 658 bin 555 sendika üyesi olabilecek kamu personeli var.

Bu personellerin 1 milyon 718 bin 984’ü sendika üyesi. Sendikalaşma oranının yüzde 64.66 olduğu açıklandı. Memur-Sen 1 milyon 4 bin 152 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken. Türkiye Kamu-Sen'in ise 430 bin 183, KESK'in ise 132 bin 225 üyesi var.