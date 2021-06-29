Tosyalı Holding'in sahibi Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli ve kaç yaşında?

Vatandaşlar Fuat Tosyalı kimdir sorusunu oldukça merak ediyor. Demir çelik sanayisinde Türkiye'de ismini duyuran ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağladığı bilinen Tosyalı Holding'in sahibinin kim olduğu ve hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 3 farklı kıtada üretim yapan şirketin sahibi Fuat Tosyalı kimdir?