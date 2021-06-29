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Tosyalı Holding'in sahibi Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli ve kaç yaşında?

29.06.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tosyalı Holding kimin ve Fuat Tosyalı kimdir soruları oldukça merak ediliyor. Özellikle demir çelik sanayisinde Türkiye'de ismini duyuran Tosyalı Holding'in sahibinin kim olduğu ve hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 3 farklı kıtada üretim yapan ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan şirketin sahibi Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar Fuat Tosyalı kimdir sorusunu oldukça merak ediyor. Demir çelik sanayisinde Türkiye'de ismini duyuran ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağladığı bilinen Tosyalı Holding'in sahibinin kim olduğu ve hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 3 farklı kıtada üretim yapan şirketin sahibi Fuat Tosyalı kimdir?

Fuat Tosyalı kimdir?

Vatandaşlar Fuat Tosyalı kimdir sorusunu merak edip araştırıyor. Fuat Tosyalı Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur.
Sahip olduğu holding; 15 iştiraki, 20'yi aşkın dev tesis bulunduran, 3 farklı kıtada üretim yapan ve 10 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye'nin global demir-çelik şirketi olarak bilinmektedir.

Nerede doğdu?

Nerede doğdu?
Tosyalı Holding'in kurucusu ve başkanı şeklinde bilinen Fuat Tosyalı, 1961 senesinde Hatay'da doğmuştur.
Fuat Tosyalı'nın babası ise Şerif Tosyalı'dır.
Ticaret hayatında öne çıkan isimlerden Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding bünyesindeki görevinin yanında Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Üyeliği'nde de bulunmuştur.
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Anahtar Kelimeler:
Hatay Türkiye
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