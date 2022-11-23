Trafik cezası tarifeleri tek tek açıklandı: Hatalı sürücüleri bekleyen büyük ceza! Yeni yılda 4.250 TL olacak…

Yeni yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 123 olarak belirlenmesi sonrasında vergi, harç ve cezalar da bu oranda artacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Vergi Usul Kanunu kaynaklı bu oranı artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Araç sürücüleri, trafik cezalarının yüzde 123 oranında artmasına tepki gösterirken AK Parti, trafik cezalarının düşürülmesi için kolları sıvadığı öğrenildi.

İYİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 50 İNDİRİM, KÖTÜYE YÜZDE 200 ZAM

Öte yandan trafik sigortası için geçtiğimiz gün önemli bir adım atılmıştı. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası yol haritasını açıkladı. Dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırıncı basamakta bulunanlara yüzde 200 zamlı tarife uygulanacak" diye konuştu.

Yüzde 50 indirimden 6,5 milyon sürücü yararlanacak. 8'inci basamakta 6 bin 62 sürücü olacak. Eroğlu, yol haritasının diğer unsurlarının sigortalı araç sayısının artırılması için diğer birimlerle işbirliği, tahkim ve doğrudan tazmin sistemi olduğunun altını çizdi.

Peki herhangi bir azaltma yapılmaz ise 2023'ün trafik cezası miktarları ne olacak? İşte tek tek yeni trafik cezaları…