Trafik sigortasının acısını kasko fiyatlarından çıkardılar! Fatura araç sahiplerine kesildi: Sebepleri ise bakın ne oldu?

Bunları toplarsak toplam hasar ve muallak hasar yaklaşık olarak toplanan prime eşit. Bir de şirketlerin topladığı primi değerlendirdiği mali kârı da hesaba katarsak aslında şirketlerin trafikten de en azından şu anda zarar etmedikleri görülüyor. Ancak sigorta şirketleri bu alanda geçtiğimiz 2 yılda zarar etmişlerdi.