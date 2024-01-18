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Trafik sigortasının acısını kasko fiyatlarından çıkardılar! Fatura araç sahiplerine kesildi: Sebepleri ise bakın ne oldu?

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
18.01.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Trafik sigortası ve kasko fiyatları araç sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda enflasyonun yüzde 62 olduğu 2023 yılının ilk 11 ayında kasko sigortası fiyatları yüzde 95 arttı. Böylece otomobilde kasko ücreti 4 bin 835 liradan 7 bin 502 liraya ulaştı. Uzmanlar ise sigorta şirketlerinin trafik sigortasından ettikleri zararı kaskodan çıkarmaya çalıştıklarını söylüyor.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) rakamlarına göre yılın ilk 11 ayında kasko fiyatları yüzde 95 arttı. Aynı dönemde enflasyon oranı yüzde 62'ydi. Kasko fiyatları yüzde 95 artınca 1 adet araç başına kasko fiyatı da 5 bin 106 liradan 8 bin 437 liraya fırladı. Otomobillerde bu rakam 4 bin 835 liradan 7 bin 502 liraya ulaştı. En büyük artış yüzde 215 ile kamyonette gerçekleşti.

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2023 yılı 9 aylık rakamlara göre ise sigorta şirketleri topladıkları 57 milyar liralık prime karşı 22.4 milyar liralık tazminat ödemesi yaptı. Şirketler ayrıca gelecek dönemdeki hasarlara karşı 10.9 milyar lira muallak tazminat ayırdı.

TRAFİKTE DE BU YIL ZARAR GÖRÜNMÜYOR

TRAFİKTE DE BU YIL ZARAR GÖRÜNMÜYOR

Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, uzmanlar sigorta şirketlerinin trafik sigortasından ettikleri zararı kaskodan çıkarmaya çalıştıklarını vurguluyor. Geçen yılın ilk 11 ayında trafik sigortası fiyatlarının yüzde 112 artışla toplam prim üretiminin 83 milyar lira olduğu görülüyor.

2023 ilk 9 ayda ise 65.5 milyar liralık prim toplayan sigorta şirketleri buna karşın 29.8 milyar lira hasar ödedi. 33.3 milyar lira gelecek dönemlerdeki olası hasarlar için muallak hasar tazminatı ayıran şirketlerin ayrıca 20 milyar lira da devreden muallak tazminat karşılığı yükümlülükleri bulunuyor.

Bunları toplarsak toplam hasar ve muallak hasar yaklaşık olarak toplanan prime eşit. Bir de şirketlerin topladığı primi değerlendirdiği mali kârı da hesaba katarsak aslında şirketlerin trafikten de en azından şu anda zarar etmedikleri görülüyor. Ancak sigorta şirketleri bu alanda geçtiğimiz 2 yılda zarar etmişlerdi.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

2020 yılında başlayan pandemi ile birlikte uzaktan çalışma, sokağa çıkma yasakları gibi tedbirler dolayısıyla 2021 yılına gelindiğinde kasko hasar frekanslarında 6-7 puanlık düşüşler ortaya çıktı. 2021 yılında düşük frekansı gözeterek sattıkları poliçeler 2021 yılının üçüncü çeyreğinde başlayarak, 2022 yılı birinci çeyreğine kadar yüksek hasarlarla geri döndü.

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Anahtar Kelimeler:
kasko
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