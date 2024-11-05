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TÜİK açıkladı, milyonlar 2025 zammını şimdiden cebine koydu! En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL? İşte yeni zamlı maaşlar: Öğretmen, doktor, hemşire, polis...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.11.2024 09:44
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2025 zamlı maaşlar netleşiyor. TÜİK kritik enflasyon rakamlarını açıkladı, Ekim ayı bir ilk oldu. 4 aylık enflasyon yüzde 10'u geçerken, 2025 memur ve memur emeklisi maaş zamları için enflasyon farkı ortaya çıktı. "En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL?" olacak sorusu yanıt bulurken; öğretmen, doktor, hemşire, polislerin yeni zamlı maaşları tek tek hesaplandı. Uzmanlar, bu zam oranlarının son iki ayda daha da artacağını belirtirken, beklenen zam oranını da açıkladı.

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı, 2025 memur ve memur emeklisi zammı için bir ilk oldu. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06'ya çıktı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2025 Ocak ayı zammı için hesaplar başladı. Enflasyon oranının yüzde 10'u geçtiği takdirde hem memura hem de memur emeklisine enflasyon farkı yansıtılacağını hatırlatan uzmanlar, 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte yeni memur ve yeni memur emeklisi maaşlarını hesapladı.

Milyonlar "En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL olacak? 2025 memur, öğretmen, polis, hemşire, doktor zamlı maaşları ne kadar olcak?" sorularına yanıt ararken, yeni maaş zamları büyük oranda şekillendi. Genci, yaşlısı, evllisi, bekarı birçok kişi şimdiden yeni maaş zamlarını cebine koydu.

ATV Haber'e konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; ilk kez bu ay bir farkın oluştuğunun altını çizerken, "4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06'ya çıktı. Bu da 4 aylık artışın kesinleştiğini gösteriyor" dedi.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

"En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt veren Erdem; "4 aylık hesaplamaya göre baktığınız zaman en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL'den 42 bin 338 TL'ye çıkmış oldu." diye konuştu.

"BU RAKAM YÜKSELECEK"

"BU RAKAM YÜKSELECEK"

Bu oranların kesinleştiğini belirten Erdem "Ama daha iki veri daha gelecek ve bu rakam yükselecek." uyarısında bulundu.

"YÜZDE 20'LERİ GÖREBİLİRİZ"

"YÜZDE 20'LERİ GÖREBİLİRİZ"

Erdem, "Yüzde 15-16 enflasyon çıkarsa 6 aylık enflasyon, eklenecek bir 5 puanlık refah payı ile yüzde 20'leri görebiliriz diye düşünüyorum." dedi.

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL?

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL?

Uzmanların yaptığı hesplamaya göre 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli memur maaşı da 4 aylık veriye göre 17 bin 588 TL'den 18 bin 993 TL'ye yükselmiş oldu.

2025 POLİS MAAŞI

2025 POLİS MAAŞI

Şu anda 58 bin 16 TL olan bir polis, 4 aylık enflasyon verisiyle yaklaşık yüzde 8 zamla 57 bin TL'lik maaşı garantilemiş durumda.

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emekli maaşı memur maaşı Zam maaş
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