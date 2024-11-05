TÜİK açıkladı, milyonlar 2025 zammını şimdiden cebine koydu! En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL? İşte yeni zamlı maaşlar: Öğretmen, doktor, hemşire, polis...

TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı, 2025 memur ve memur emeklisi zammı için bir ilk oldu. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06'ya çıktı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2025 Ocak ayı zammı için hesaplar başladı. Enflasyon oranının yüzde 10'u geçtiği takdirde hem memura hem de memur emeklisine enflasyon farkı yansıtılacağını hatırlatan uzmanlar, 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte yeni memur ve yeni memur emeklisi maaşlarını hesapladı.

Milyonlar "En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL olacak? 2025 memur, öğretmen, polis, hemşire, doktor zamlı maaşları ne kadar olcak?" sorularına yanıt ararken, yeni maaş zamları büyük oranda şekillendi. Genci, yaşlısı, evllisi, bekarı birçok kişi şimdiden yeni maaş zamlarını cebine koydu.

ATV Haber'e konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; ilk kez bu ay bir farkın oluştuğunun altını çizerken, "4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06'ya çıktı. Bu da 4 aylık artışın kesinleştiğini gösteriyor" dedi.