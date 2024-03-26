Tüketicileri üzecek haber, yeni zamlar bekleniyor! Bakırı geride bıraktı, fiyatı 3 ayda iki katına çıktı!

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören mayıs vadeli kakaonun ton başına fiyatı, 9 bin 600 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2023-2024 sezonunda önceki 12 aya kıyasla kakao arzında yaklaşık yüzde 8'lik düşüş öngörülürken, kayıpların başlıca nedeni; en büyük iki tedarikçi olan Fildişi Sahili ve Gana'daki sorunlar gösteriliyor. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

