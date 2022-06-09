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yüzde 25 açıklaması ortalığı karıştırdı! Bu 10 bölge olay olmuştu: Kira düzenlemesi ile...

09.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kiralara karşı yürütülen çalışmada dün en somut adımlardan biri atıldı. Tıpkı gıdada olduğu gibi konut fiyatlarında da fırsatçılığın önüne geçmek isteyen hükümet kirada sabit oran uygulamasını hayata soktu. 2023 Temmuz ayına kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde artış bedelin önceki yılki kira bedelinin yüzde 25'ini geçemeyecek. Kira artışlarına yüzde 25 oranında limit getirilmeden önce, en çok kira artışı yaşayan şehirler BETAM araştırmasına göre şöyle sıralandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi. Kanuna göre, konut kiraları bakımından, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

Son dakika: Yeni kira düzenlemesinde detaylar belli oldu! Bakan Bozdağ detayları duyurdu: Tahliye davası açılırsa…Son dakika: Yeni kira düzenlemesinde detaylar belli oldu! Bakan Bozdağ detayları duyurdu: Tahliye davası açılırsa…

KİRALANANIN DURUMU GÖZ ÖNÜNE ALINARAK HAKKANİYETE GÖRE BELİRLENECEK

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm, "taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedelinin, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenmesine" yönelik düzenleme uyarınca hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak.

Kira artışlarına yüzde 25 oranında limit getirilmeden önce, en çok kira artışı yaşayan şehirler BETAM araştırmasına göre şöyle sıralandı. (BLOOMBERGHT)

KİRALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 ŞEHİR

Antalya

Antalya
Nisan 2021 metrekare fiyatı: 18 Nisan 2022 metrekare fiyatı: 77,3 Yıllık Kira Artışı (%): 329,3

Mersin

Mersin
Nisan 2021 metrekare fiyatı: 13,4 Nisan 2022 metrekare fiyatı: 33 Yıllık Kira Artışları (%): 145,7

İstanbul

İstanbul
Nisan 2021 metrekare fiyatı: 25 Nisan 2022 metrekare fiyatı: 60 Yıllık Kira Artışları (%): 140

Ankara

Ankara
Nisan 2021 metrekare fiyatı: 12,4 Nisan 2022 metrekare fiyatı: 29 Yıllık Kira Artışları (%): 133,9

Kocaeli

Kocaeli
Nisan 2021 metrekare fiyatı: 10,8 Nisan 2022 metrekare fiyatı: 24,3 Yıllık Kira Artışları (%): 124,7
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